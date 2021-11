Spider-Man : No Way Home : les dernières images fuitées sont très probablement authentiques

Dans une diffusion en direct mardi, le YouTubeur et critique de cinéma John Campea a révélé qu’il était la personne qui avait d’abord mis en ligne les photographies en cause. Il aurait ensuite été approché par un studio dont le nom contient la lettre S.

Montage réunissant les 3 Spider-Man – Crédits : Sonypictures, Marvel, Disney

Rien ne laisse à penser que cette personnalité publique pourrait risquer sa réputation en racontant des mensonges. De plus les éléments visibles à l’image sont cohérents avec les précédentes fuites.

Ces deux images font le tour de la toile

Sur la première photographie, Tom Holland, Toby Maguire et Andrew Garfield sont tous vêtus de leurs costumes de Spider-Man, sans masques. La deuxième image, quant à elle, montre le Peter Parker de Tom Holland assis à une table avec la tante May de Marisa Tomei, Happy Hogan de Jon Favreau et Matt Murdock de Charlie Cox.

Les preuves mises en avant

L’image qui montre Holland, Maguire et Garfield présente l’échafaudage des fuites précédentes de Spider-Man: No Way Home. Aussi, les costumes semblent être conformes à ce que l’on attende de ces trois Spider-Man.

Première image fuitée par John Campea – Crédits: @johncampea/Twitter

Deuxième image fuitée par John Campea – Crédits: @johncampea/Twitter

Concernant la discussion autour de la table de salon, nous savons que Tom Holland a filmé l’une des scènes les plus cool de sa carrière dans ce cadre. L’acteur a déclaré à l’époque que Happy, Tante May et un mystérieux personnage étaient présents dans la scène. Cela pourrait correspondre parfaitement à la scène vue dans cette image.

SonyPictures reste muet

Pour l’instant, ces images, qu’elles soient légitimes ou non, ne feront probablement que rendre certains fans de Marvel encore plus confiants quant aux prétendues révélations du casting dans Spider-Man: No Way Home. Les studios quant à eux n’ont encore rien confirmé. Tom Holland, lui, s’est quand même permis de nous partager son sentiment sur le dernier opus.

Source : wegotthiscovered