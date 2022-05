Star Wars : Disney+ dévoile le teaser d’Andor, le préquel de Rogue One

Andor Teaser – Credit: Disney+

Alors que la diffusion de la très attendue série Obi-Wan Kenobi commence aujourd’hui, Disney+ vient de dévoiler un extrait en avant-première de la future série Andor. On y retrouve l’acteur Diego Luna que l’on avait découvert dans Rogue One: A Star Wars Story et son personnage Cassian Andor. Ce nouvel opus devrait commencer avec les deux premiers épisodes le 31 août.

Ce préquel se situe cinq ans avant Rogue One: A Star Wars Story. La série devrait reprendre une ambiance tendue et pleine de mystère telle que le teaser le laisse pressentir. On ne pouvait en attendre moins de la part du créateur et coécrivain d’Andor, Tony Gilroy. Ce dernier avait aussi prêté sa plume à l’écriture de la franchise Jason Bourne ainsi qu’au film Rogue One.

Pour le plaisir des aficionados de l’univers Star Wars, la première saison d’Andor sera composée d’une douzaine d’épisodes. Cela représente quatre épisodes supplémentaires en comparaison des autres franchises de Lucasfilm. Ainsi, The Mandalorian n’a quant à lui que huit épisodes par saison.

Les autres sorties Star Wars de 2023

À la Star Wars Celebration qui a lieu du 26 au 29 mai au Centre de Convention d’Anaheim, Lucasfilm a confirmé que la diffusion de la troisième saison de The Mandalorian commencera en février prochain.

La nouvelle série Ahsoka sera aussi diffusée en 2023. On y verra le retour de Rosario Dawson. Elle avait incarné Ahsoka Tano, personnage que nous avions pu apprécier dans certains épisodes de The Mandalorian.

La troisième série annoncée pour 2023 s’appelle Star Wars: Skeleton Crew. On y retrouvera l’acteur anglais Jude Law en rôle principal. Le réalisateur de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts sera aux commandes de cette série avec l’aide de l’auteur Christopher Ford.

L’action de Skeleton Crew se situe tout comme The Mandolarian durant la Nouvelle République. On pourra suivre un groupe d’ados en errance dans l’univers de Star Wars.