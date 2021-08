Star Wars: Elijah Wood aimerait faire partie du casting d’un prochain film live-action

C’est le personnage de Frodon Sacquet dans le Seigneur des Anneaux qui a rendu Elijah Wood célèbre. Il a incarné le célèbre hobbit dans les trois volets de la trilogie, ainsi que dans le préquelle Le Hobbit. Il a même récemment partagé les secrets de son casting. Vingt ans après ce premier succès, Elijah Wood est toujours à l’écran. On le retrouve notamment dans le drama No Man of God. Il prête également sa voix à Jace Rucklin, un pilote de course dans la série animée Star Wars, the Resistance sur Disney +. C’est d’ailleurs dans cet univers de Star Wars que l’acteur aimerait évoluer. Lors d’une interview avec ET Online, l’acteur a fait savoir qu’il avait envie de jouer dans un film live-action, et qu’il était un grand fan de Star Wars.

Après le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood sera-t-il à l’affiche dans un Star Wars? – Crédits : New Line Cinema

Elijah Wood se verrait bien dans Star Wars… ou dans un Marvel

L’acteur évoque le fait qu’il n’a pas joué dans un film avec un univers dédié depuis bien longtemps. Il explique que le fait de jouer dans des films fantastiques est quelqu’un chose d’amusant pour lui, car les films fantastiques sont amusants par nature, et qu’il aimerait expérimenter cela de nouveau. Il ajoute que jouer dans un film live-action lui plairait, mais que cela serait encore mieux s’il pouvait s’agir d’un film de Star Wars. Mais Star Wars n’est pas la seule franchise dans laquelle l’acteur aimerait jouer. Elijah Wood évoque aussi Marvel, dont l’univers singulier a pris une grande place au cinéma.

En attendant de réaliser son rêve, Elijah Wood est attendu dans The Toxic Avenger de Legendary Entairtenment, remake du film éponyme de 1984. L’acteur devrait y incarner Bob Garbinger, un personnage diabolique à la tête d’une sombre entreprise. Un personnage à des années lumière du gentil hobbit qu’il incarnait il y a vingt ans. Les acteurs Peter Dinklage et Jacob Tremblay seront également à l’affiche. Pour le moment, aucune date de sortie du film n’a été annoncée.

Source: CBR