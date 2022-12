Star Wars : qui possédait le Faucon Millenium avant Lando et Han ?

Le Faucon Millenium © Lucasfilm

Les fans de Star Wars ont une affection particulière pour le Faucon Millenium où se nouent les premières aventures de Luke et consort dans la trilogie fondatrice. À cette époque, le vaisseau est la propriété de Solo qui l’utilise comme un vaisseau de contrebande avec Chewie avant d’intégrer les rangs de l’Alliance Rebelle. Pour rappel, Han l’avait gagné à l’issue d’une partie de sabacc contre Lando Calrissian, comme le montre le spin-off Solo : A Star Wars Story.

Mais à qui appartenait le vaisseau avant ces évènements ? Construit avant la Guerre des Clones, le Faucon est un cargo léger YT-1300f, soit l’un des nombreux cargos appartenant à la Corporation Technique Corellienne. Il passe alors le plus clair de son temps à transporter des conteneurs de fret dans des chantiers de fret orbitaux, dont la plupart se trouvent le long des voies hyperspatiales les plus fréquentées de la galaxie.

Le Faucon Millenium avait une existence bien plus paisible jadis

À l’époque de L’Attaque des Clones , le Faucon est vendu au Republic Group, une petite compagnie de fret peu connue basée sur Coruscant. Il est alors baptisé Stellar Envoy, ayant été agrémenté d’une antenne radar de qualité militaire. On peut notamment voir fugacement le Faucon Millenium dans La Revanche des Sith, un easter egg très apprécié par les fans. Quelque temps après, le vaisseau entre en collision avec un gros vaisseau cargo.

Gravement endommagé, il est abandonné dans une casse et oublié. Mais un individu non identifié finit par flairer le filon et se met au travail pour le retaper. Une fois le vaisseau opérationnel, les archives impériales indiquent qu’il passe entre plusieurs mains avant d’être récupéré par Lando. Ce dernier le gagne en trichant au sabacc. Il le renomme ensuite Faucon Millenium et réalise une myriade d’améliorations pour en faire le vaisseau rapide et puissant que l’on connaît.