Starfield : le premier véhicule terrestre disponible, ses capacités vont vous ravir

Voilà bientôt un an que Starfield est sorti sur Xbox Series et PC. Microsoft espérait probablement un succès critique aussi grand que les principales exclusivités Sony telles que The Last of Us ou God of War. Starfield n’a pas fait aussi bien que ces titres mythiques, mais reste une réussite.

Et si le DLC de Starfield, Shattered Space, parvenait à hisser la production de Bethesda encore plus haut ? Lors de la Gamescom 2024, la date de sortie du contenu additionnel a été révélée, ainsi qu’une nouvelle mise à jour majeure marquant l’arrivée du premier véhicule terrestre du jeu.

Le premier véhicule terrestre de Starfield disponible avant la sortie du DLC en septembre

Que d’émotions pour les fans de Starfield lors de l’Opening Night Live de la Gamescom ce mardi 20 août. La date de sortie de l’extension Shattered Space a été annoncée pendant l’événement. Elle sortira le 30 septembre prochain sur PC et Xbox. Rappelons que le DLC nous invitera à découvrir les secrets qui entourent les adeptes du Grand Serpent sur Va’ruun’kai.

La bande-annonce diffusée par Bethesda mettait surtout en avant le premier véhicule de Starfield, un buggy nommé REV-8. Vous pouvez en profiter dès maintenant en installant la nouvelle mise à jour gratuite sur PC et Xbox Series.

Le REV-8 dispose de plusieurs capacités particulièrement intéressantes. Le véhicule peut vous emmener dans des zones difficiles d’accès grâce à son propulseur. Il dispose également d’un turbo et d’une puissante tourelle.

Pour récupérer le REV-8, il suffit de parler à un technicien pour installer un module de véhicule dans votre vaisseau. Mettez un peu d’argent de côté, car il coûte tout de même 25 000 crédits. Lors d’un atterrissage, le buggy est ensuite déployé automatiquement. Ça y est, vous pouvez enfin explorer les planètes de Starfield autrement qu’à pied, comme une grande partie des joueurs l’attendait.

La mise à jour gratuite de Starfield déployée par Bethesda vous permet par ailleurs de choisir entre les taux de rafraîchissement de 30, 40, 60 fps ou Illimité sur des écrans compatibles VRR sur Xbox Series. « Des déchirements d’image peuvent parfois se produire lorsque vous choisissez un taux de rafraîchissement de 60 IPS sur un écran sans VRR », prévient le studio. Vous pouvez retrouver tous les correctifs apportés par le nouveau patch de Starfield sur le site officiel de Bethesda.