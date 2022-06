Steam : des milliers de jeux à prix cassés (y compris des gros titres) !

À l’assaut des bonnes affaires vidéoludiques – Crédit : Steam

Les soldes sont une période propice pour les technophiles en quête d’un nouveau produit. Et les gamers sont également bien lotis. Alors qu’Amazon propose une trentaine de jeux gratuits à ses abonnés Prime, Steam vient de lancer sa foire aux promotions. L’occasion de mettre la main sur de nouveaux jeux sans trop délester son portefeuille.

Comme on peut le lire sur la page d’accueil, des milliers de jeux seront en promotion du 23 juin au 7 juillet. Si on vous conseiller d’arpenter la plateforme pour trouver chaussure à votre pied, voici quelques offres susceptibles de vous séduire. Sorti en novembre dernier, le célèbre jeu de course Forza Horizon 5 bénéficie d’une réduction de -20 %, son prix chutant à 47,99 euros. Si vous êtes férus des productions gratinées de FromSoftware, sachez que Sekiro: Shadows Die Twice est proposé à moitié prix, au tarif de 29,99 euros.

Steam : FIFA 22 à moins de 10 euros !

Une promotion de -50 % que l’on retrouve aussi sur un gros classique horrifique. Resident Evil Village, dont voici la démo jouable sur navigateur, est vendu 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Les amateurs d’infiltration sanguinaire se rueront quant à eux sur Hitman 3 mis à prix à seulement 23,99 euros, soit une promotion de 60 % ! Si vous souhaitez réveiller le cow-boy qui sommeille en vous, Red Dead Redemption 2 vous tend les bras, son prix s’étant allégé de -50 % (29,99 euros).

Partez sinon à l’assaut des robots liberticides d’Horizon Zero Dawn soldé à -50 % (24,99 euros). Ou de Battlefield 2042, bradé à 29,99 euros (-50 %). Halo: The Master Chief Collection, qui compile les différents opus de la franchise, vous coûtera seulement 15,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Dans l’univers cyberpunk, Cyberpunk 2077 jouit d’une ristourne de -50 % (29,99 euros) tandis que Ghostrunner tombe à 11,99 euros (-60 %). Par ailleurs, les fans de ballon rond auront le plaisir d’apprendre que FIFA 22 coûte à peine 9,59 euros, soit une réduction de -84 % !