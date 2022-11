Stranger Things : voici pourquoi la dernière saison sera probablement la meilleure

Stranger Things © Netflix

La dernière saison de Stranger Things devrait être spectaculaire, selon ses réalisateurs. Les deux frères ont raconté qu’ils étaient en train de réaliser un final qui rassemblait les meilleurs éléments de toutes les autres saisons réunies, ce qui, on ne pas se le cacher, est une bonne chose.

Un mix de plein de bonnes choses pour la saison 5 de Stranger Things

La série a toujours eu un thème central, mais chaque saison a ses propres influences spécifiques. Au cours de la dernière saison, les réalisateurs ont rendu hommage à des classiques du culte de l’horreur tels que Hellraiser, Carrie et A Nightmare on Elm Street, y compris même Freddy Kreuger lui-même sous la forme de l’acteur Robert Englund jouant le rôle de Victor Creel.

S’exprimant à Netflix dimanche, les frères Duffer ont été interrogés sur l’inspiration qu’ils utiliseraient dans la saison cinq de Stranger Things. Comme le rapporte Deadline, Matt Duffer a répondu que la saison 5 était, de leur point de vue, le « point culminant de toutes les saisons », avec « les meilleurs éléments tirés de chacune ». Il évoque le retour des monstres, de l’horreur psychologique et surtout, le fait de revenir à une ambiance similaire à la saison 1. Une demande de nombreux fans.

Parlant de la fois où il a présenté la cinquième saison à Netflix, Matt Duffer a déclaré qu’il avait laissé les dirigeants en larmes, estimant que « c’était un bon signe », avant d’ajouter en plaisantant, « la seule autre fois où je les ai vus pleurer, c’était aux réunions budgétaires ».

Ross Duffer a ensuite expliqué où ils en étaient avec la saison cinq actuellement, confirmant que l’équipe de rédaction était passée au deuxième épisode. Netflix a déjà le script et a depuis publié le titre du premier épisode, Chapter One: The Crawl.

Source : Deadline