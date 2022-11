Superman : ces problèmes majeurs que soulève le retour de Henry Cavill

© Warner Bros.

C’est officiel, Henry Cavill est de retour dans le DCEU en tant que Superman. L’acteur fait une belle promesse aux fans en parlant d’un « avenir brillant » pour le personnage. Et avant que vous sortiez les crocs, rassurez-vous ! On aime tous Henry Cavill dans la peau de l’Homme d’Acier pour son charisme et sa présence. Mais son comeback dans l’univers cinématographique DC pose des problèmes de continuité et de logique. Surtout lorsque l’on sait que la Warner fait tout pour « reboot » la franchise et faire oublier Zack Snyder.

Sans dénigrer l’œuvre de DC Comics au cinéma, intéressons-nous aux problématiques auxquelles Henry Cavill va devoir faire face en tant que Superman de retour.

À lire > Un autre Superman dans l’univers DC en plus de Henry Cavill ?

Quel Justice League est canon, Joss Whedon ou Zack Snyder ?

© Warner Bros.

Il est admis par la Warner que la version canon du DCEU est celle de… Joss Whedon. Oui, vous avez bien lu, le Justice League du réalisateur prime sur celui de Zack Snyder. La question se pose donc, quelle version du Superman va prolonger l’univers ?

Car rappelons-le, le Justice League de 2017 est loin d’être appréciée par les fans. Le super-héros revient d’entre les morts mais côté Zack Snyder, cette résurrection est traitée différemment. Superman signe son retour avec un costume noir et prêt à combattre Steppenwolf. Quelle continuité est canonique ? Si la Warner privilégie celle de Joss Whedon, les fans risquent de râler.

Comment Metropolis va gérer ce retour ?

© Warner Bros.

Metropolis est constamment détruite. À la fin de Man of Steel, une majeure partie de la ville se retrouve rasée. Puis dans Batman v Superman, des réparations ont eu lieu. On aperçoit que le Daily Planet et les zones voisines ont été épargnées.

Sachant que chaque combat de Superman transforme Metropolis en champ de ruine, comment justifier une troisième destruction face aux autres ennemis ? Surtout lorsque l’on sait que le super-héros va affronter Black Adam. La promesse de gros dégâts.

Comment l’humanité va répondre au retour ?

© Warner Bros.

Zack Snyder a posé certaines questions concernant la réception de Superman. Un super-héros admiré mais aussi craint par des gens qui redoutent ses pouvoirs et se montrent parfois hostiles. C’est en se sacrifiant à la fin de Batman v Superman que le personnage gagne l’admiration des humains.

Comment va réagir la Terre suite à son retour ? Superman va-t-il être présenté comme une figure célébrée dans le futur du DCEU ou va-t-il devoir faire à nouveau ses preuves ?

Les morts vont-elles être conservées ?

© Warner Bros.

La mort des personnages secondaires de Superman pose aussi problème. Par exemple, Jimmy change de genre pour devenir Jenny Olsen avant de revenir un homme dans Batman v Superman. Puis le personnage se fait tuer par balle. Emil Hamilton se fait également tuer dans Man of Steel.

Avec une timeline aussi fracturée par les nombreux changements de la Warner, pas toujours simple de comprendre qui est encore vivant ou non !

La naissance de Joe Kent et la romance avec Lois Lane

© Warner Bros.

La relation entre Clark Kent et Lois Lane a déjà de solides bases dans le DCEU. Mais le retour de Henry Cavill pose des problèmes en termes de temporalité. En seulement deux films, la reporter tombe enceinte sans même que sa relation avec Clark Kent ne soit vraiment explorée, comme un saut temporel qui loupe la majeure partie de cette romance.

On craint que Joe Kent ne soit introduit trop rapidement dans l’univers connecté.

Le Knightmare existe-t-il dans le futur DCEU ?

© Warner Bros.

Batman v Superman met en scène le futur Knightmare dans lequel la planète est détruite et Superman se tourne vers le mal. Zack Snyder montre clairement qu’il voulait l’incorporer dans le DCEU avec son Justice League. Mais selon Henry Cavill, Superman ne va pas devenir le dictateur dépeint dans ce futur.

Ce qui entraîne une confusion entre les fans qui veulent poursuivre le Snyderverse et les spectateurs occasionnels. Le DCEU doit-il effacer le Knightmare de sa chronologie ?

Quelle menace majeure pour Superman ?

© Warner Bros.

La mort de Superman face à Doomsday reste un énorme événement des comics dans les années 90. L’idée que le super-héros disparaisse semblait permanente pour les lecteurs de l’époque. Alors le tuer après seulement deux films a été déroutant. Cette précipitation sape totalement les enjeux de sa disparition dans le futur du DCEU. Un point culminant envoyé bien trop tôt.

Mettre en scène Henry Cavill dans plusieurs films avant d’éliminer Superman aurait pu avoir un meilleur effet. Maintenant que Doomsday a été présenté et que cet événement est passé, qu’est-ce qui peut réellement menacer le personnage ?

Comment justifier le retour de Clark Kent ?

© Warner Bros.

Clark Kent est aussi déclaré mort avec la disparition de Superman. On assiste même à ses funérailles et ses collègues pensent que sa couverture du combat final de Batman v Superman a provoqué son décès. Alors forcément, la question se pose. Comment le DCEU va faire revenir Clark Kent sachant que pour sa famille et ses collègues, sa mort a eu lieu avec un enterrement ?

Et surtout, va-t-il revenir bosser à la rédaction comme si de rien n’était ? Espérons que le DCEU sorte de cette impasse scénaristique !

Il faut des bases plus solides pour Superman !

© Warner Bros.

Rangez les fourches, on aime tous Henry Cavill et ce n’est pas de sa faute. Mais avec aussi peu d’apparitions, l’acteur n’a pas posé de solides bases pour Superman. Si son interprétation reste populaire, elle n’est pas forcément durable et doit être renforcée par les futures productions du DCEU. Un Man of Steel 2, par exemple.

D’autant plus que certains choix ont agacé les fans comme le fait que super-héros brise le cou de Zod. Que le personnage commette d’emblée un tel acte a divisé la communauté. Pour construire une franchise, Henry Cavill a besoin de fondations bien plus robustes.

Source : CBR