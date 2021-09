Surviving Mars est gratuit sur Steam, récupérez votre clé aujourd’hui

Sorti en 2018 et édité par Paradox Interactive, Surviving Mars est un jeu de simulation de construction de ville. Comme son nom l’indique, vous ne construisez pas des villes sur Terre, mais sur Mars. Il faut donc réussir à démarrer une colonie, la faire survivre et s’assurer qu’elle prospère sur le sol martien un peu comme Elon Musk prévoit la colonisation de Mars d’ici 2050.

Surviving Mars – Crédit : Paradox Interactive

Surviving Mars est disponible gratuitement sur Steam. Il n’est pas juste gratuit pendant quelques jours comme la plateforme le fait souvent pendant les week-ends. Surviving Mars est enregistré à vie dans votre bibliothèque digitale une fois que vous le récupérez. Cependant, ne tardez pas. Vous avez jusqu’à 19h ce soir pour récupérer votre clé gratuite de Surviving Mars. Bien entendu, vous n’êtes pas obligé de l’installer immédiatement. Il suffit de l’enregistrer sur votre compte.

Surviving Mars utilise de véritables données de la planète rouge

Selon la description officielle du jeu, « Vous aurez simplement besoin de réserves d’oxygène, de dizaines d’années d’entraînement, d’une expérience préalable avec les tempêtes de sable et d’une attitude volontaire et enthousiaste pour découvrir la raison d’être de ces mystérieux cubes sombres qui sont apparus du néant. Après quelques travaux de rénovation, cet endroit promet d’être vraiment magnifique ».

Dans Surviving Mars, les cartes sont générées aléatoirement, mais le jeu utilise les données réelles de Mars. Vous pouvez par exemple retrouver le site d’atterrissage du rover Curiosity de la NASA en utilisant ses coordonnées. D’ailleurs, le rover a récemment fêté ses 9 ans sur la planète rouge avec un magnifique panorama à 360 degrés.

Paradox Interactive a rendu Surviving Mars gratuit pour célébrer la sortie de la nouvelle extension payante Surviving Mars : Below and Beyond. Cette extension permet aux joueurs d’explorer les grottes et les tunnels de lave sous la surface martienne ainsi que les astéroïdes en transit pour y exploiter des ressources.

Enfin, Surviving Mars est un bon jeu de gestion puisque ses évaluations sur Steam sont « très positives » avec 86 % d’évaluations positives depuis les 30 derniers jours. C’est donc l’occasion idéale de le tester sans débourser un seul centime.

Source : ComicBook