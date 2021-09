Surviving Mars gratuit sur Steam, une fin alternative pour Shang-Chi, LG révèle son futur écran pliant, le récap’

Steam offre Surviving Mars, LG présente un écran pliant résistant et presque sans pli et on apprend que Shang-Chi a une fin alternative.

Surviving Mars est gratuit sur Steam

Sorti en 2018 et édité par Paradox Interactive, Surviving Mars est un jeu de simulation de construction de ville. Ce mercredi 8 septembre, la plateforme a fait des heureux en donnant la possibilité aux joueurs de récupérer une clé gratuite afin d’enregistrer le jeu à vie dans leur bibliothèque digitale. Paradox Interactive a en effet rendu Surviving Mars gratuit pour célébrer la sortie de la nouvelle extension payante Surviving Mars : Below and Beyond.

Surviving Mars – Crédit : Paradox Interactive

Shang-Chi : une fin alternative sauve l’un des personnages

(Attention, ce récap’ révèle des éléments de l’intrigue de Shang-Chi)

Shang-Chi est le nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU), au cinéma depuis le 1er septembre. Dans ce nouveau long-métrage où les arts martiaux sont au cœur de l’intrigue, Wenwu (Tony Leung) est définitivement tué pendant le combat final alors que son âme est aspirée. Mais cette disparition exigée par Marvel Studios n’aurait pas forcément dû avoir lieu selon le réalisateur du film. Destin Daniel Cretton a en effet révélé qu’une fin alternative existait et que ce même personnage y a avait été sauvé.

Shang-Chi – Crédit : Marvel

LG : un nouvel écran pliable plus fin, plus résistant et sans pli (ou presque)

LG a présenté un écran pliant plus fin, très résistant et avec une marque au niveau du pli quasi inexistante. Les équipes de LG Chem affirment avoir trouvé un nouveau type de matériau pour son produit baptisé « Real Folding Windows » que l’on pourrait traduire par « véritable verre pliant ». Le constructeur affirme également que le revêtement sera durable avec plus de 200 000 pliages sans dégradations significatives. LG Chem estime qu’il leur faudra attendre 2022 pour avoir les capacités de produire ce matériau de manière industrielle. La marque table donc sur une commercialisation de masse pour 2023.

