Switch 2 : Nintendo dit non à l’IA générative et oui aux créateurs humains

Nintendo refuse d’utiliser l’IA générative pour les jeux Switch 2, privilégiant le talent humain pour préserver la créativité et la propriété intellectuelle. Le président Shuntaro Furukawa souligne le lien historique entre le développement de jeux et l’IA, mais met en garde contre les limites de l’IA générative.

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

En cette moitié d’année 2024, l’IA générative s’impose comme une tendance majeure. De Google à Meta, tous les acteurs majeurs de la technologie l’intègrent à leurs produits et services. Tous ? Non ! Une entreprise d’irréductibles nippons refuse de céder à cet engouement.

Lors d’une récente session de questions-réponses avec ses actionnaires, le président Shuntaro Furukawa a abordé la question de l’utilisation de l’IA chez Nintendo. De quoi rassurer les parties prenantes qui craignaient de voir l’IA remplacer les artistes et designers.

Pas d’IA pour les jeux Switch 2 : Nintendo privilégie la créativité humaine

Monsieur Furukawa a d’abord rappelé le lien historique entre le développement de jeux et l’intelligence artificielle. « Des technologies apparentées à l’IA sont utilisées depuis longtemps pour contrôler le comportement des ennemis dans les jeux » a-t-il expliqué.

Cependant, il comprend parfaitement que la vision actuelle de l’IA va bien plus loin. Concernant l’IA générative, M.Furukawa reconnaît son potentiel créatif, tout en soulevant les préoccupations relatives à la propriété intellectuelle. « Depuis des décennies, notre société a développé son expertise pour créer des expériences de jeu optimales », a-t-il déclaré aux actionnaires. « Tout en restant à l’écoute des évolutions technologiques, nous souhaitons continuer à offrir une valeur unique qui ne peut être créée uniquement par la technologie. »

Cette position contraste fortement avec celle de Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, qui affirmait récemment que « certains emplois créatifs disparaîtront peut-être, mais ils n’auraient peut-être pas dû exister de toute façon. » Pour Nintendo, ce sont les humains, et non les ordinateurs, qui façonneront les meilleurs jeux de la Nintendo Switch 2. On peut presque regretter qu’une telle affirmation soit considérée comme audacieuse dans le paysage actuel.

Lors de cette même session, M. Furukawa a également évoqué le plan de Nintendo pour lutter contre la revente frauduleuse de Nintendo Switch 2. La solution est simple : produire suffisamment de consoles pour répondre à la demande. La pénurie mondiale de puces de 2020 étant désormais dépassée, la production ne devrait pas poser autant de difficultés qu’au lancement de la première Switch.