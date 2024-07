Téléchargements à risque : Google Chrome intensifie les avertissements

Google Chrome s’apprête à déployer une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer la sécurité des téléchargements en rendant les avertissements plus visibles.

Google Chrome est actuellement l’un des navigateurs les plus utilisés au monde. Avec plus de 65 % de parts de marché, il devance largement ses concurrents tels qu’Internet Explorer (Edge) de Microsoft et Firefox de Mozilla.

Actuellement, lorsqu’une personne tente de télécharger un fichier potentiellement dangereux, Google Chrome affiche un petit avertissement dans une fenêtre contextuelle. Mais une nouvelle fonctionnalité, baptisée « DangerousDownloadInterstitial » remplacera cette fenêtre contextuelle par un avertissement en plein écran qui couvrira toute la page.

Chrome se dote d’un bouclier anti-téléchargement périlleux

Cet avertissement affichera un message clair et explicite : « Ce fichier contient des logiciels malveillants ou provient d’un site suspect », accompagné d’un lien pour en savoir plus sur les raisons de ce blocage. Les usagers auront toujours deux options : continuer malgré tout ou revenir en sécurité. Un lien dédié permettra ensuite d’en savoir plus sur les risques encourus.

En poursuivant le téléchargement, il semble que les utilisateurs devront également préciser à Google la raison de leur choix, avec des options telles que « J’ai créé ce fichier », « Je fais confiance au site » et « Je suis prêt à accepter le risque ».

Bien que cette nouvelle interface soit encore en phase de test, vous pouvez l’activer en tant que fonctionnalité expérimentale. Pour ce faire, rendez-vous sur chrome://flags dans votre navigateur Chrome ou Chrome Canary, puis recherchez Download Warning Improvements. Activez l’option et redémarrez votre navigateur pour voir la nouvelle alerte de téléchargement lors de votre prochaine tentative de téléchargement risqué.

Au fil des années, Chrome s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités de sécurité, publiant régulièrement des mises à jour pour protéger ses utilisateurs des menaces en ligne. L’un de ces outils est la fonction Safe Browsing, qui offre une protection contre les logiciels malveillants, les extensions suspectes, le phishing et les publicités intrusives. De nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité sont également attendues prochainement.

Source : Windows Report