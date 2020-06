Tesla charge ses batteries, Nio remplace en 3 minutes celles de ses voitures électriques

Crédits : Nio

De nombreux constructeurs automobiles parlent d’échanger rapidement une batterie vide par une batterie totalement chargée, évitant ainsi une longue attente au chargeur. Pourtant un seul propose cette solution, le constructeur chinois Nio. Il vient d’annoncer avoir dépassé les 500 000 remplacements.

3 minutes pour « faire le plein »

À la façon des scooters électriques taïwanais Gogoro, il est possible pour les possesseurs de SUV Nio ES8 de simplement remplacer la batterie de leur véhicule plutôt que d’attendre qu’elle se recharge. Toutefois, comme on peut s’en douter, un pack de batterie de 70 kWh est bien plus lourd que les 2 batteries de 1,3 kWh des Gogoro. C’est pourquoi Nio a conçu une station de remplacement automatique. Ses robots ne prennent que 3 minutes pour effectuer l’opération.

Le système mis au point par Nio a été présenté en 2017 et la première station « Power Swap » a été installée à Shenzhen, la capitale chinoise de l’électronique, en mai 2018. Depuis, le constructeur a installé 131 stations dans 58 villes, toutes situées en Chine. Fier de son système, Nio a publié un communiqué de presse pour annoncer avoir procédé à 500 000 échanges de batteries en 2 ans. Il est évidemment toujours possible d’utiliser un chargeur. Dans ce cas, il faudra compter 10 minutes pour ajouter 100 km avec l’un des chargeurs rapides du constructeur qui fournit 90 kW au maximum.

En 2013, Tesla avait annoncé proposer un système similaire. Mais devant la complexité du système et probablement la difficulté de trouver un modèle commercial viable reposant sur la location de batterie via un abonnement, le constructeur s’est concentré sur son réseau de Superchargers, dont la version 3 arrive en France. Pour rappel, elle permet de recharger avec une puissance de 250 kW, soit 270 km d’autonomie ajoutée en 15 minutes seulement.

Source : GreenCarsReport