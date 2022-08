Tesla : la firme met une piscine dans une station de charge pour faire patienter ses clients

Le temps vous semble long aux stations de recharge Tesla ? Pas de panique : la firme d’Elon Musk commence à introduire de plus en plus de commodités à côté ou au sein de ses stations. En Allemagne, une piscine vient d’être apposée juste à côté de la station d’Hilden.

La piscine Tesla © Electrek

Avec l’été et les vacances, les temps d’attente sont longs, très longs aux bornes de recharge des Tesla, équipées de Superchargeurs. Mais le constructeur automobile explore toujours de nouvelles options pour offrir des commodités et des activités amusantes à ses clients pendant qu’ils attendent que leur batterie se recharge.

Ainsi, Tesla a décidé de déployer une piscine dans l’une de ses stations à Hilden, en Allemagne, alors que le constructeur automobile commence à investir davantage dans les équipements autour de ses stations. En effet, la semaine dernière, la firme d’Elon Musk avait déployé de nouveaux salons cubiques dans l’une de ses stations allemandes, avec du café, de la nourriture et plus encore.

Une piscine pour patienter

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, la piscine estampillée Tesla a été installée au sein d’un simple conteneur. La firme précise à ses clients que jusqu’à 4 personnes peuvent utiliser la piscine en même temps, et ce, pendant 10 minutes maximum. L’ironie ?

La station Tesla à Hilden est l’une des plus grandes d’Allemagne : elle dispose de 40 chargeurs, 8 Superchargeurs jusqu’à 150 kW et 32 ​​Superchargeurs jusqu’à 250 kW. La station est également équipée de connecteurs CCS, en plus d’être l’une des premières à accepter les véhicules non Tesla en Allemagne.

À lire : Tesla : Elon Musk vous invite à tester la commande vocale « ouvrir le trou du cul »

Si vous prévoyez d’aller en Allemagne cet été, sachez que la piscine Tesla sera ouverte du jeudi au dimanche, de 14 h 00 à 19 h 00. Il existe également des ballons (de marque Tesla, bien sûr) pour jouer dans la piscine.

Si l’on en croit les photos divulguées par les clients, la piscine est équipée de panneaux solaires en plus d’être proche de plusieurs autres commodités, comme des restaurants (tels que le Seed & Greet et le Bäcker Schüren). Vous pouvez voir à quoi ressemble la piscine ci-dessous, grâce à une vidéo publiée par Tesla Welt Podcast.