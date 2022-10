Tesla pourrait bientôt valoir plus qu’Apple en Bourse, selon Elon Musk

Tesla a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre. Le constructeur automobile a vu ses profits doubler, mais son chiffre d’affaires n’est pas à la hauteur des prévisions des analystes. Au troisième trimestre 2022, Tesla a enregistré 3,3 milliards de dollars de bénéfices nets pour 21,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Celui-ci est en hausse de 56 %, ce qui est impressionnant même s’il est en dessous des attentes.

Logo Tesla © Milan Csizmadia / Unsplash

Le constructeur de véhicules électriques a battu un record au troisième trimestre en livrant 343 830 voitures. Il en avait produit 365 923 au total. Ce sont des chiffres impressionnants, mais qui restent en dessous des attentes des analystes. Tesla n’a effectivement pas livré autant de véhicules que prévu, ce qui a conduit à un chiffre d’affaires inférieur aux estimations. Néanmoins, Elon Musk a confirmé à ses investisseurs que Tesla pourrait bientôt valoir plus qu’Apple en Bourse.

À lire aussi > Tesla Semi : les premiers camions électriques seront livrés à Pepsi en décembre

Elon Musk estime que Tesla vaudrait bientôt 4 300 milliards de dollars à Wall Street

Suite à l’annonce des résultats financiers, Tesla a tenu une conférence téléphonique durant laquelle Elon Musk a pris le micro pour apaiser les investisseurs. Il a notamment expliqué que Tesla prévoit un programme de rachat d’actions. Celui-ci permettrait d’augmenter à la fois la demande et le prix des actions Tesla. Le constructeur prévoit un rachat d’actions de 5 à 10 milliards de dollars.

Le rachat d’actions n’a pas encore été finalisé par Tesla, mais le programme pourrait bientôt être mis en place. Elon Musk a ensuite déclaré que : « il y a quelque temps, j’ai dit lors d’un appel sur les résultats que je pensais qu’il était possible que Tesla vaille plus qu’Apple, qui valait environ 700 milliards de dollars à l’époque. Maintenant, je suis d’avis que nous pouvons dépasser de loin la capitalisation boursière actuelle d’Apple. Je vois un moyen de Tesla de valoir plus qu’Apple et Saudi Aramco réunis ».

Actuellement, Apple vaut 2 300 milliards de dollars tandis que Saudi Aramco en vaut 2 000 milliards. Elon Musk estime donc que Tesla pourrait bientôt valoir plus de 4 300 milliards de dollars en Bourse. Pour le moment, le constructeur automobile est valorisé à environ 700 milliards de dollars sur la base de sa capitalisation boursière. Tesla veut d’ailleurs lancer la construction de 10 à 12 Gigafactories supplémentaires dans le monde pour produire ses véhicules électriques.

Source : Electrek