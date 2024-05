Tesla retire cette application adorée de ses voitures, une décision qui risque de faire jaser

Tesla abandonne Steam

Alors que l’intégration de Steam dans ses véhicules était présentée comme un argument de vente majeur, Tesla semble opérer un virage inattendu. Un message de la marque transmis à un client canadien attendant son Model X longue portée suscite l’inquiétude. Celui-ci informe de la mise à jour de l’ordinateur de jeu du véhicule, précisant qu’il n’est désormais plus capable de lire les jeux Steam.

Tesla abandonne le jeu vidéo haut de gamme dans ses véhicules

Si pour l’instant seuls les nouveaux Model X semblent concernés, cette décision s’inscrit dans une tendance plus globale. En effet, Steam est absent du Cybertruck et Tesla n’a communiqué aucun plan d’intégration pour ses Model Y et 3, pourtant dotés de processeurs AMD Ryzen performants. On se souvient également du retrait de certains jeux comme Sonic the Hedgehog.

Pourtant, grand joueur, Elon Musk n’avait lésiné sur l’offre vidéoludique dans ses voitures. Après avoir intégré Sonic dans Tesla Arcade, le était est passé à la vitesse supérieure en teasant la prise en charge à venir de Steam. La plateforme a bien été intégrée en décembre 2022 sur un nombre restreint de voitures Tesla.

Le PDG Elon Musk avait initialement mis en avant la puissance du nouveau GPU, capable de faire tourner des titres exigeants grâce à Steam. Lancé sur les versions 2022 des Model S et X remaniés, le service était indisponible sur les premiers modèles 2021 en raison d’une RAM insuffisante. Un retrofit payant avait alors été promis par Musk.

Va-t-on vers l’abandon progressif du matériel gaming haut de gamme dans les nouvelles Model S et X ? Elon Musk, focalisé sur une stratégie d’entreprise plus austère, a procédé à des coupes budgétaires importantes et revu ses ambitions à la baisse pour un futur véhicule abordable. La priorité est désormais donnée au développement d’un robotaxi.

Si l’avenir du divertissement embarqué chez Tesla reste flou, une chose est sûre : le constructeur automobile semble revoir sa stratégie en la matière.