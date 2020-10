Tesla : une Model S de 2013 dépasse les 1,2 million de km

Hansjörg Gemmingen a commencé l’aventure avec Tesla avec une Tesla Roadster originale, mais a changé de voiture en 2014 en achetant une Tesla Model S P85 de 2013.

Tesla Model S – Crédit : Tesla

Pour l’instant, la voiture rouge de Hansjörg Gemmingen est la Tesla qui détient le record du monde de distance parcourue avec le même véhicule. En novembre 2019, le modèle S P85 de Gemmingen avait atteint le million de kilomètres. Le record avait été officiellement validé par un représentant du Livre Guinness des records. À l’époque, celui-ci avait été félicité sur Twitter par Elon Musk, car il était le premier à avoir parcouru une telle distance en Tesla.

Gemmingen a dépassé le cap des 1,2 million de kilomètres

Le propriétaire de la Tesla a récemment publié sur Twitter qu’il avait maintenant franchi la barre des 1,2 million de kilomètres. Il n’a bien sûr pas accompli cette prouesse sans difficulté. Depuis 2014, le Model S P85 a nécessité un changement de batterie à 470 000 km. Trois moteurs électriques différents avaient également été utilisés dans le véhicule lorsqu’il a franchi les 1 million de kilomètres. Mais Gemmingen ne veut pas s’arrêter là. Il a laissé entendre qu’il visait maintenant les 1,6 million de kilomètres.

Ces réparations ont toutes été couvertes par la garantie du véhicule, ce qui a entraîné des coûts d’entretien très faibles pour le propriétaire de la Tesla. Un autre conducteur avait détaillé les coûts de maintenance pour une Tesla Model S de plus de 500 000 km.

Bientôt, il devrait être encore plus simple de parcourir une telle distance sans avoir besoin de changer de batterie. En effet, les batteries des Tesla dépasseront bientôt le million et demi de kilomètres. Récemment, le constructeur américain a annoncé lors du Battery Day qu’il équipera bientôt ses voitures d’une batterie 6 fois plus performante.

Source : @gem8mingen