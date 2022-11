Test Asus Zenbook Fold : tablette OLED 17 pouces pliable ou PC portable 12,5 pouces, à vous de choisir

8/10 Asus Zenbook Fold UX9702 3999,99€ > Fnac On aime Ecran OLED pliable

Clavier Bluetooth magnétique

Webcam Full HD

Excellente qualité d'affichage

Webcam IR compatible Windows Hello

Haut-parleurs de qualité On n’aime pas Connectique limitée

Dalle brillante

Pas de lecteur d'empreintes digitales

Le prix ! Verdict : Les smartphones dotés d’un grand écran OLED pliable ne sont toujours pas très abordables, même après trois années de commercialisation pour le Galaxy Z Fold de Samsung par exemple. Pour les PC portables comme le Zenbook Fold équipés d’un écran beaucoup plus grand, il est donc normal que le prix de l’innovation technologique apportée par Asus puisse dérouter certains. Mais, une fois qu’on a digéré (ou pas) le prix, il faut reconnaître que le concept peut séduire par sa modularité. Qu’on l’utilise comme une tablette de 17 pouces, pour regarder des films ou utiliser plusieurs applications simultanément, ou comme un PC portable (relativement) compact avec son clavier, les possibilités sont nombreuses.

Si les écrans OLED pliables sont désormais courants dans les smartphones, à l’image des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, les offres sont en revanche beaucoup plus rares encore sur le marché des PC portables. Le premier modèle commercialisé est proposé par Lenovo. Il s’agit du ThinkPad X1 Fold, qui avait été dévoilé au début de l’année 2020 et qui exploite une dalle OLED pliable de 13,3 pouces. En cette rentrée 2022, le constructeur a annoncé une seconde version, plus grande, car dotée d’un nouvel écran OLED pliable de 16,3 pouces. Une fois relié – ce nouveau Thinkpad X1 Fold adopte un format 12 pouces.

Si ce Thinkpad était jusqu’à présent le seul représentant de cette nouvelle famille d’ordinateurs, la donne change en cette fin d’année avec l’arrivée dans les boutiques du Zenbook Fold (UX9702) d’Asus, qui correspond à la vision du taïwanais du PC portable OLED pliable. Ce Zenbook se distingue du modèle de Lenovo par la taille de son écran OLED, légèrement plus grande : 17,3 pouces.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Zenbook Fold peut s’utiliser sans clavier, comme une grande tablette pliable, à l’horizontale ou à la verticale, ou avec un clavier Bluetooth. Dans ce cas, la configuration prend la forme d’un PC portable traditionnel, au format 12,5 pouces.

Si cette technologie d’écran OLED pliable séduit un nombre croissant d’utilisateurs de smartphones au fil du temps et qu’elle peut intéresser les utilisateurs de Windows, elle présente un inconvénient qui risque de freiner son adoption rapide : son prix !

En effet, le Zenbook Fold UX9702 est disponible – par exemple à la Fnac – pour la somme rondelette de 3999,99 € (avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To). La nouveauté technologie à un coût, ce n’est pas vraiment une surprise. Mais tout de même…

Bonne nouvelle si vous possédez la carte Fnac, le prix du Zenbook Fold baisse alors de 20 % pour une facture finale ramenée à 3199,99 €.

Déplié, c’est une énorme tablette; replié, c’est un petit PC portable

De base, lorsqu’il est ouvert à plat, le Zenbook Fold ressemble plus à une grosse tablette pliable qu’à un PC portable. On voit tout de suite l’avantage de ce format lorsqu’il s’agit de regarder des vidéos dans son canapé, dans son jardin ou dans son lit.

Dans ce mode tablette, l’ordinateur mesure 37,8 x 28,8 cm, pour une épaisseur variant entre 0,9 cm et 1,3 cm. Toutes les manipulations sont alors réalisées par l’intermédiaire de l’écran tactile, avec l’aide du clavier virtuel de Windows, qui s’affiche au bas de l’écran à chaque que l’on doit saisir du texte.

En fonction des applications qu’on utilise, on peut replier plus ou moins les deux panneaux de la dalle OLED afin d’utiliser le Zenbook Fold comme un livre, en mode portrait (vertical) ou paysage (horizontal). Le Zenbook Fold peut alors se charger de répartir automatiquement les fenêtres d’une, deux ou trois applications / sites Internet sur les deux parties de l’écran. Bien sur, on peut aussi en ouvrir autant qu’on le désire et les disposer n’importe où…

Pour faciliter son rangement où son transport, il suffit de replier totalement le Zenbook Fold sur lui même. Le PC portable ressemble alors à une sorte de gros bloc note, assez épais, puisque son épaisseur est alors comprise entre 2,6 et 3,2 cm. Sa longueur (28,8 cm) et sa largeur (18,9 cm), sont alors inférieures à celles d’un ultrabook au format 13,3 pouces. Par exemple, le dernier Dell XPS 13 mesure 29,5 x 20 cm pour 1,4 cm d’épaisseur (lire notre test du Dell XPS 13 9315).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Zenbook Fold est accompagné d’un mini clavier Bluetooth (dont les touches ne sont pas rétro éclairées). Bien sur, on peut poser ce dernier sur ses genoux et l’utiliser, tout en profitant également du mode tactile de l’écran. Il peut aussi être placé sur la partie inférieure de l’écran. Il se fixe alors parfaitement sur les bords du châssis, maintenu par aimantation.

Le clavier Bluetooth est doté d’un interrupteur, qui permet de l’activer ou de le mettre hors service, et d’un port USB C pour sa recharge.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Replié sans le clavier Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on n’exploite pas le clavier et qu’on replie le Zenbook Fold, les deux panneaux de la dalle OLED ne sont pas parfaitement superposés. Ce n’est pas l’idéal, car de la poussière ou tout autre élément indésirable peut alors se glisser dans l’interstice, qui est formé par l’angle entre les deux parties de l’écran, et salir la dalle OLED. En revanche, si on place le clavier sur la partie inférieure de l’écran, les deux parties du PC portable se referment alors bien à plat.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Replié avec clavier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans ce cas, le poids du Zenbook Fold est de 2 kg (et seulement 1,6 kg sans le clavier). Ce poids – tout compte fait – est tout à fait raisonnable pour un PC portable au format 17,3 pouces. Par exemple, le dernier Dell XPS 17, que nous avons testé en juin dernier, accuse un poids de 2,46 kg sur la balance (lire notre test du Dell XPS 17 9720).

A l’instar du Thinkpad de Lenovo, les faces avant et arrière du châssis sont en partie recouvertes d’une sorte de couverture, par laquelle on peut saisir le Zenbook Fold un peu comme un livre ou un gros bloc note.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la connectique, le Zenbook Fold se contente du minimum syndical. En effet, on n’y trouve que deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4 : le premier est placé sur la longueur; l’autre sur la largeur. Cette disposition facilite le raccordement au secteur, quel que soit le mode d’utilisation du PC (paysage ou portrait). Le revers de la médaille étant que le placement des câbles n’est pas très pratique, si – par exemple – on désire brancher un disque dur externe (par l’intermédiaire de l’adaptateur USB C / USB A fourni) tout en rechargeant la batterie. On se retrouve avec un câble qui part vers la droite et un autre vers le haut…

Un port USB A supplémentaire, à côté d’un des ports USB C, aurait été le bienvenu, ou un hub USB C un peu plus complet, avec port un USB C, un USB A, une sortie HDMI, un port Ethernet (on peut rêver !). Pour les transferts sans fil, le Zenbook Fold est compatible avec les dernières technologies en date (Wi-Fi 6E et Bluetooth 5).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook Fold UX9702 – Touches de contrôle du volume audio – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Original, en plus de la traditionnelle prise casque / micro, le PC portable est doté de touches de contrôle du volume audio, comme sur les smartphones et les tablettes !

Pour écouter de la musique ou regarder un film sans casque, le Zenbook Fold est équipé d’un système audio Harman Kardon qui repose sur quatre haut-parleurs. Le tout dispose d’un amplificateur spécifiquement conçu pour délivrer un son particulièrement puissant (3,5 fois plus que d’habitude selon le constructeur). Et force est de constater que le résultat est des plus satisfaisants, avec un son puissant et de qualité.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Webcam Full HD – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, si certains utilisateurs pourront regretter l’absence d’un lecteur d’empreintes digitales, ils peuvent se réjouir de l’intégration d’une Webcam infra rouge compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft, qui permet d’identifier avec précision le visage de l’utilisateur et ainsi déverrouiller rapidement l’accès aux fichiers et aux applications.

Bon point, à l’instar de plusieurs configurations lancées en cette seconde moitié de 2022, comme le LG Gram 16, l’Acer Swift Edge ou l’Acer Swift 3 OLED SF314-71, la Webcam du Zenbook Fold filme dans une définition Full HD, ou 1080p, soit 1920 x 1080 pixels ! Du coup, l’image captée s’avère plus précise qu’avec une simple Webcam 720p, soit 1280 x 720 pixels (lire notre test du LG Gram 16Z90Q).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Mais son intégration est quelque peu déroutante . En effet, celle-ci est placée sur la largeur de la tablette, et non pas au centre de l’écran lorsqu’on dispose le Zenbook Fold en mode paysage, comme sur une tablette traditionnelle. Du coup, qu’on utilise le Zenbook Fold à l’horizontale ou à la verticale, on se retrouve excentré sur un côté de l’image (à gauche ou en bas selon le mode). Et l’effet est encore pire lorsque l’écran est plié.

Pour être filmé « normalement », comme avec une tablette ou un PC portable lambda, il est donc préférable de plier l’écran à 90 degrés environ et de mettre le clavier en place. L’image capturée est alors affichée uniquement sur la moitié supérieur de l’écran.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Signalons que plusieurs options de l’application MyAsus peuvent intéresser certains utilisateurs. Elles permettent d’assurer une certaine confidentialité quand vous travaillez, par exemple en assombrissant l’écran lorsqu’on ne le regarde plus ou lorsqu’on ne se trouve plus devant le PC portable. Cette application bien conçue offre de nombreux autres réglages, pour peaufiner la gestion de l’affichage, du micro, du mode de fonctionnement, etc.

Précisons enfin qu’Asus a préféré ne pas fournir en standard de stylet avec le Zenbook Fold. Cela s’expliquerait selon le constructeur par le fait que l’écran ne supporte pas tous les modèles de stylets, en particulier ceux qui sont équipés d’une pointe dure. Pour ceux qui en auraient vraiment besoin, le stylet est donc vendu séparément par Asus. Il s’agit du PEN SA300, vendu 69 €.

Un affichage OLED précis et bien calibré, mais comme toujours sujet aux reflets

Comme nous l’avons déjà dit, la principale caractéristique de ce Zenbook Fold réside dans son écran OLED pliable de 17,3 pouces. Celui-ci affiche des images dans un format 4:3. Une fois refermé, le PC portable a les mesures d’une machine qui serait dotée de deux écrans de 12,5 pouces (ou un seul lorsque le clavier est en place).

La dalle affiche des images dans une définition QHD, soit 2560 x 1920 pixels en raison du format, légèrement plus carré qu’un écran en 16:9 ou 16:10. Ce mode procure une bonne précision, sans tomber dans l’extrême, comme le mode 4K (3840 x 2400 pixels), utilisé par exemple sur le récent Acer Swift Edge (pourtant équipé d’un écran plus petit, de 16 pouces). Toutefois, sur la grande diagonale d’affichage du Zenbook Fold, le mode 4K aurait pu offrir une excellente qualité d’affichage pour afficher des photos ou des films/séries en 2160p.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’on utilise le Zenbook Fold comme une tablette en mode paysage, on apprécie l’affichage pour avec toutes les applications multimédia (pour regarder des photos ou des vidéos).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Lorsqu’on place le clavier sur la partie inférieure de l’écran, la moitié supérieure n’affiche plus qu’une définition réduite de moitié, dans le mode Full HD donc, soit 1920 x 1280 pixels (format 3:2).

En ce qui concerne la fréquence de rafraichissement, le Zenbook Fold ne fait pas de folie et reste sur un traditionnel mode 60 Hz. Il n’est pas question ici de faire comme le Zenbook 14 OLED UX3402, que nous avons testé en avril dernier, et d’augmenter la fluidité de l’affichage grâce à un mode 90 Hz.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Sous cet angle, le reflet est nettement plus visible que sur la photo ci-dessus ! – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Passons également sur le fait que la dalle OLED soit brillante, puisque toutes les configurations équipées de ce type d’écran souffrent de ce défaut (et même certains PC portables dotés d’un écran LCD !). Selon les conditions d’éclairage dans lesquelles on utilise le Zenbook Fold, l’affichage peut être plus ou moins parasité par des reflets, visibles surtout dans les zones sombres des images. Il est préférable de regarder un film ou une série dans la pénombre pour minimiser ce phénomène…

Asus Zenbook Fold UX9702 – Une définition QHD pour afficher plus d’information – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Rappelons, d’autre part, que les écrans OLED flexibles souffrent tous plus ou moins du même problème, assez inévitable : la pliure peut devenir de plus en plus visible au fil du temps, au centre de l’écran. Dans les fait, elle est surtout visible lorsque l’écran est éteint, et on n’y fait plus attention lorsque le PC portable fonctionne. Le constructeur certifie que la charnière est garantie pour 30 000 ouvertures / fermetures.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme toujours, nous avons évalué les performances de la dalle OLED du Zenbook Fold à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 350 nits (en mode SDR). Nous avons vérifié cette affirmation dans les deux profils d’affichage proposés dans la section dédiée à la gestion de l’affichage de l’application MyAsus, les modes Normal et Vif.

En mode SDR Normal, la sonde a relevé une luminosité maximale de 353 nits, comme annoncé ! D’autre part, la température moyenne des couleurs de 6550 K. L’affichage est donc parfaitement neutre. Cerise sur le gâteau, la fidélité des couleurs est excellente, puisque le Delta E moyen a été mesuré à seulement 2,2.

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En mode SDR Vif, on constate un petit boost de la luminosité (376 nits), quasiment la même température moyenne des couleurs et un Delta E moyen qui passe à 3. La fidélité des couleurs y est donc encore assurée.

Si la luminosité maximale de l’écran est moins élevée que celles qui sont parfois mesurées sur des PC portable équipés d’un écran LCD (571 nits par exemple pour le Huawei Matebook X Pro ou 534 nits pour le Dell XPS 13 Plus), le taux de contraste quasi infini de la technologie OLED ré équilibre largement les choses, ce qui procure un affichage de toute beauté, avec des couleurs resplendissantes.

D’autre part, cette luminosité mesurée s’avère dans la moyenne pour cette technologie (les Samsung Galaxy Book2 Pro 360 et Asus Zenbook S13 OLED affichent eux aussi des images avec une luminosité d’environ 370 nits). Seul l’écran OLED de l’Acer Swift 3 OLED se démarque avec une luminosité maximale mesurée à 448 nits (lire notre test de l’Acer Swift 3 OLED SF314-71).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En mode HDR, le constructeur communique sur un pic de luminosité pouvant aller jusqu’à 500 nits. Si nous n’avons pas pu valider cette valeur, nous y avons mesuré la même excellente température moyenne des couleurs (6430 K) et une fidélité des couleurs encore meilleure, avec un Delta E moyen en baisse à seulement 1,6.

Des performances bureautiques et multimédia satisfaisantes

Le Zenbook Fold embarque un processeur Intel de douzième génération, Alder Lake U en l’occurrence puisqu’il s’agit du Core i7-1250U Celui-ci intègre 10 cœurs, dont 2 dits hautes performances ou P core cadencés à 1,1 / 4,7 GHz et 8 autres, dits efficaces, ou économiques, les E Core. Ces derniers ont une fréquence de 0,8 / 3,5 GHz. L’ensemble présente l’avantage de consommer un minimum d’énergie, puisque leur TPD ne s’élève qu’à 9 W (et jusqu’à 29 W en mode Turbo). Comme seuls les P core supportent le multi threading, la puce peut effectuer des calculs complexes avec un total de 12 threads.

Ainsi équipée, la machine est principalement dédiée aux tâches bureautiques et multimédia. Aucun processeur graphique dédié n’est présent, comme une puce GeForce RTX de Nvidia. Il faut se contenter du processeur graphique Intel Iris Xe. Bon point, ce dernier est en mesure d’exploiter la totalité des unités d’exécution disponibles (96), ce qui permet d’envisager l’utilisation de certains jeux, pas trop complexes, en Full HD et avec des animations assez fluides : environ de 30 images par seconde avec un niveau graphique bas, voire moyen dans le meilleur des cas.

Pour ce qui est de la puissance de calcul brute, la puce Core i7-1250U obtient des scores multi thread / mono thread de 2560 / 557 avec l’application Cinebench R20. Ces derniers sont cohérents avec ceux obtenus avec le Galaxy Book2 d’entrée de gamme de Samsung, que nous avons testé fin juin et qui embarquait une puce Intel Core i7-1255U. Signalons, d’autre part, que le score multi thread est compris la plupart du temps entre 3000 et 4000 avec la puce Core i7-1260P (2 P core supplémentaires), et qui grimpe à environ 5000 avec un Core i7-12700H (4 P core de plus que le Core i7-1250U).

Lorsqu’on observe les performances de l’ensemble du système, par l’intermédiaire de l’application PC Mark, on obtient un indice de performances de 5053. Cela traduit un bon comportement du PC portable lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications bureautiques et multimédia (communications vidéo, retouche graphique légère, etc.). La plupart des configurations que nous avons testées ces derniers mois, dotées d’une puce Intel Alder Lake U (12ème génération), comme ce Core i7-1250U, ou P, comme le Core i7-1260P, ont obtenu des résultats compris entre 5000 et 5500, tout comme celles d’ailleurs équipées d’une puce AMD Ryzen 5 5600.

En comparaison, les machines dotées d’un Core i5 de 12ème génération, comme les Core i5-1260U ou Core i5-1240P, obtiennent des scores inférieurs d’environ 20 % (environ 4400). Les meilleurs résultats étant bien sur obtenus sur les configurations intégrant une puce haut de gamme, comme le Core i7-12700 ou l’AMD Ryzen 7 6800, avec une puce graphique dédié (Nvidia GeForce RTX 3050/3050 Ti par exemple).

Pour les performances 3D, l’indice mesuré à l’aide de l’application 3D mark s’élève à 1403. Malgré l’utilisation de toutes les unités d’exécution de la puce graphique intégrée Iris Xe, on reste donc un cran en dessous des meilleures performances observées avec ce composant, qui peuvent atteindre un score d’environ 2000.

Une autonomie correcte, sans plus

Le Zenbook Fold est équipé d’une batterie de 75 Wh. Il s’agit d’une capacité plutôt élevée, à peine inférieure à celle du LG Gram (80 Wh). Cela permet à la configuration de fonctionner une bonne journée en utilisation continue, comme le montre le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark. Ainsi, après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, le test a fonctionné en boucle pendant 8 heures et 30 minutes, en mode tablette (pleine définition d’affichage, sans clavier).

C’est mieux que l’autonomie obtenue avec l’Acer Swift Edge et son écran OLED 4K (8 heures et 3 minutes). Cela reste toutefois nettement inférieur aux autonomies que nous avons pu observer sur certaines configurations pourtant dotées d’un équipement proche (Core i7-1260P et écran QHD), comme l’Acer Swift 5 (autonomie PC Mark de 11 heures et 01 minutes) et le LG Gram 16 (autonomie de 12 heures et 22 minutes).

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on désire lire des vidéos, par exemple lors d’un long déplacement en train ou en avion, il faut savoir que le streaming d’un film de 2 heures, en Wi-Fi depuis Netflix, et en mode tablette (plein écran, pleine définition 2560 x 1920 pixels, en affichage paysage), fait baisser le niveau de la batterie d’environ 30 %. Cela permet d’envisager une autonomie d’environ 6 heures et 40 minutes avec une batterie chargée à 100 %, ce qui est vraiment peu.

En revanche, si on utilise le Zenbook Fold en mode PC, avec son clavier, et donc seule la moitié supérieure de l’écran active (avec rappelons le une définition de 1920 x 1280 pixels), le même film ne fait plus perdre à la batterie que 20 % de sa charge initiale. L’autonomie totale possible remonte alors à environ 10 heures de vidéo en streaming. C’est mieux !

Enfin, pour regonfler la batterie, Asus fournit un adaptateur USB C d’une puissance de 65 W (ce qui correspond à la puissance moyenne des chargeurs fournis ces derniers temps). Il permet de retrouver 50 % de charge en un peu plus d’une demie heure et 100 % de charge en environ une heure et quart. Rappelons que certains constructeurs procurent depuis peu des chargeurs USB C plus puissants : 90 W pour Huawei et son Matebook X Pro ou 100 W le Swift 3 OLED d’Acer.