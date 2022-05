Test de pliage : des Samsung Galaxy Note de plus en plus solides (vidéo)

Avec le temps, les smartphones sont devenus de plus en plus perfectionnés. Mais sont-ils plus solides que jadis ? Éléments de réponse avec ce crash test réalisé sur des Samsung Galaxy Note.

Les Galaxy Note passent un test de pliage – Crédit : DiyBoo / Facebook

Les matériaux des smartphones ont bien évolué en 10 ans. Après l’hégémonie du plastique est venu l’ère du métal et du verre pour habiller les téléphones. On trouve désormais toutes sortes de combinaisons, certains smartphones étant même composés des trois matériaux. Mais quid de leurs résistance à la torture ?

Tout dépend évidemment du type de sévices infligés. Pour mémoire, le S21 était affublé d’un dos en plastique. Moins premium, ce dernier lui avait toutefois permis de résister haut la main aux chutes lors d’un drop test. Et ce bien plus que ses congénères pavés de verre (Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra).

Toujours au rayon Samsung, le détaillant Redtom a réalisé récemment une expérience intéressante qu’il a partagée en vidéo sur Facebook. Le testeur a placé plusieurs itérations de la gamme Galaxy Note côte à côte sur une table afin de réaliser un test de pliage. Celui-ci consiste à exercer une grosse pression contre le smartphone afin de vérifier à quel point sa structure est résistante. Le YouTuber Zack Nelson avait notamment réalisé un test de pliage sur un OnePlus 10 Pro, au grand dam de ce dernier.

Les Samsung Galaxy Note soumis au test du pliage

Le Galaxy Note 2 se plie en un clin d’œil à l’instar de son successeur, le Note 3. Même son de cloche pour le Note 4 qui succombe rapidement à la pression exercée sur son châssis. En revanche, le Galaxy Note 5 et le Note 8 résistent comme des chefs malgré les tentatives du testeurs. De quoi prouver les efforts faits par le constructeur pour rendre ses flagships plus solides au fil des années.

Regardez cette courte séance de torture ci-dessous :

Pour rappel, la gamme Galaxy Note n’est plus d’actualité depuis 2020 et la sortie des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. En revanche, Samsung a présenté récemment le Galaxy S22 Ultra qui ressemble à un Note grâce à son emplacement pour le stylet.