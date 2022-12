The Bad Batch : la bande-annonce de la saison 2 avec Palpatine est là

Disney et Lucasfilm viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch. La suite de Clone Wars reviendra sur nos petits écrans à partir du 4 janvier 2022 en exclusivité sur Disney+.

The Bad Batch © Disney

Lucasfilm vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de The Bad Batch, la suite spirituelle de Clone Wars qui se déroule dans les premières années après La Revanche des Sith.

Alors que la galaxie s’adapte au règne de l’empereur Palpatine, nos héros titulaires, un groupe d’anciens commandos clones génétiquement améliorés, se retrouvent à faire leurs propres choix dans une galaxie où l’ordre règne. Vous pouvez découvrir la première bande-annonce de cette nouvelle saison ici.

The Bad Batch : que faut-il attendre de la saison 2 ?

Que les fans de clones se réjouissent, car nous n’avons plus beaucoup de temps à attendre avant de retrouver notre équipe préférée sur Disney+. Star Wars: The Bad Batch devrait lancer sa deuxième saison sur le service de SVOD le 4 janvier.

La bande-annonce a donné aux fans de Hunter, Wrecker, Echo, Tech, Omega et Crosshair beaucoup à attendre avant la nouvelle année. La Clone Force 99 va enfin devoir décider s’il elle veut ou non prendre position contre la menace impériale croissante. Avec les apparitions cette saison de Palpatine et de Bail Organa, il semble qu’ils vont s’empêtrer davantage dans la scène politique post-République sur Coruscant.

La bande-annonce montre aussi deux visages plus familiers qui reviendront sur nos écrans. Le premier est l’ancien Jedi padawan Gungi, un jeune Wookiee qui a heureusement survécu à l’Ordre 66 et qui semble maintenant s’être lié d’amitié avec Omega. Et bien sûr, le clip de deux minutes se termine par une photo de Rex, appelant l’équipe pour demander leur aide. Avec autant de clones anciens et nouveaux apparaissant partout dans la bande-annonce, Dee Bradley Baker a du pain sur la planche.

La saison 2 de Bad Batch sera diffusée sur Disney+ le 4 janvier 2023. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de la saison 2 ci-dessous :