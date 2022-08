The Bad Batch : la date de sortie de la saison 2 annoncée, c’est pour bientôt

Star Wars: The Bad Batch revient officiellement pour une deuxième saison. Si la date de sortie de la suite de la série animée avait été annoncée puis retirée par Disney, cela semble désormais se confirmer pour le mercredi 28 septembre.

Crédit : Lucasfilm

Au début de juin dernier, la page d’accueil du site de streaming avait révélé par erreur que la suite de The Bad Batch ferait ses débuts le mercredi 28 septembre, avant de retirer cette date. Bonne nouvelle pour tous les fans de Star Wars : la deuxième saison à venir de la série animée semble s’en tenir à la date que Disney+ avait évoqué précédemment.

Star Wars : The Bad Batch revient pour une saison 2

Un utilisateur de Reddit a partagé une conversation qu’il a eue avec un membre de l’équipe du centre d’aide de Disney+. L’employé a affirmé que la première de cette nouvelle saison était en effet prévue le 28 septembre. Un autre utilisateur dans les commentaires a souligné que cette date était également toujours répertoriée sur le site Web australien de Disney. D’autres utilisateurs pensent que Disney+ prévoit une annonce de date de sortie officielle lors de l’exposition D23 qui approche à grands pas (vendredi 9 septembre).

Issue de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars, The Bad Batch a été initialement lancée sur Disney+ le 4 mai 2021. La saison 1 comprend un total de 16 épisodes et s’était terminée le 13 août 2021. Peu de temps avant la fin de la première saison, Disney+ avait officiellement renouvelé la série pour une saison 2. Une bonne nouvelle pour tous les fans qui s’impatientent de connaître la suite des événements.

The Bad Batch suit les aventures de Clone Force 99, une équipe de clones défectueux. La série sert également en partie à combler le fossé entre The Clone Wars et Star Wars Rebels.

La première saison de The Bad Batch avait été bien accueillie par les critiques et le public, détenant actuellement une note « Certified Fresh » de 86 % sur Rotten Tomatoes. « L’aventure magnifiquement animée de Bad Batch est peut-être trop lourde pour les téléspectateurs occasionnels, mais les fans apprécieront de plonger plus profondément dans l’histoire de ces personnages », peut-on lire.

Star Wars: The Bad Batch devrait être diffusé le 28 septembre, en exclusivité sur Disney+. Vous pouvez découvrir la bande-annonce de cette nouvelle saison ici.

Source : Reddit