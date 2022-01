The Batman : le scénario a été inspiré par un célèbre scandale politique

Dans The Batman, le chevalier noir s’attaquera à la corruption endémique de la ville de Gotham. Pour écrire le scénario, Matt Reeves a notamment puisé son inspiration dans un célèbre scandale politique qui a précipité la démission du président Nixon en 1974.

The Batman – Crédit : Warner Bros.

Comme l’avait confirmé un précédent trailer, Gotham sera dépeinte comme une ville pourrie de l’intérieur dans The Batman. Une corruption qui mêlerait d’ailleurs directement la famille Wayne. Dans une entretien fleuve accordé à Movie Maker, Matt Reeves détaille ce parti pris scénaristique, soulignant sa volonté de mettre la corruption de la ville au centre de l’histoire. « Gotham est un endroit malade. Bruce tente désespérément de changer les choses ». Toujours traumatisé par le meurtre de ses parents, il cherche par ce moyen à donner un sens à son existence.

The Batman prendra la forme d’un polar très sombre où le super-héros tentera d’identifier les sources de l’explosion de la criminalité tout en enquêtant sur les meurtres perpétrés par l’Homme-Mystère. Le film fera notamment référence au fameux scandale du Watergate. Aux États-Unis, cette affaire d’espionnage politique avait conduit à la démission du président Nixon en 1974. Elle avait permis de mettre en exergue un gigantesque système de corruption politique.

The Batman : Gotham, une ville rongé par la corruption

Dans The Batman, le maire de Gotham Don Mitchell Jr. et le procureur de district Gil Colson ont les mêmes noms de famille que des personnages clés du scandale de Watergate. À savoir le procureur général John Newton Mitchell (qui fut le conseiller électoral du président déchu) et Chuck Colson, proche conseiller de Nixon. « Je voulais des morceaux de ces noms car je souhaitais que le complot se noue en tirant parti de ce puissant héritage historique qui apporte de la crédibilité », explique Reeves.

En tuant des personnalités importantes de la ville, « l’Homme-Mystère va dévoiler à quel point ces personnes n’étaient pas du tout ce qu’elles prétendaient être », ajoute le réalisateur. À l’instar de Woodward et Bernstein – les journalistes du Washington Post qui ont révélé l’affaire du Watergate – le commissaire Gordon et Batman vont alors regrouper les indices pour faire éclater le complot au grand jour.

Source : Movie Maker