The Batman : un nouveau trailer nous en dit plus sur la famille Wayne

Nouveau trailer pour The Batman – Crédit : capture d’écran

The Batman promet beaucoup aux fans du justicier. Après les itérations de Christian Bale et Ben Affleck, qui raccroche, c’est à Robert Pattinson d’enfiler le costume. Dans cette nouvelle adaptation dirigée par Matt Reeves, Bruce Wayne ne porte la cape que depuis deux ans. Les images aperçues dépeignent un jeune homme encore amateur, se laissant submerger par sa haine. Il croise notamment la route de Selina Kyle, alias Catwoman, dont la relation se dévoile dans un extrait. Mais aujourd’hui, sans prévenir, la Warner balance un nouveau trailer ! On découvre des informations supplémentaires sur la famille Wayne.

La voix-off du Riddler dans ce nouveau trailer

Vengeance est synonyme de justice pour Batman et Catwoman.



Découvrez la nouvelle bande-annonce de #TheBatman, au cinéma le 2 mars. pic.twitter.com/3XTmtOSxFl — Warner Bros France (@warnerbrosfr) January 14, 2022

The Batman balance de nouvelles images ! L’occasion de découvrir un pin’s sur lequel figure l’emblème de la famille Wayne. Mais surtout la confirmation qu’il s’agit d’une famille puissante de Gotham City ! On aperçoit le personnage joué par Robert Pattinson en train d’arpenter les rues dans son véhicule (avec chauffeur). La voix-off du Riddler décrit la ville comme un lieu pourri de l’intérieur, en gros. Il semblerait que l’itération dépeinte par Matt Reeves est éloignée d’un Bruce Wayne très playboy qu’on pouvait voir dans Batman Begins ou The Dark Knight.

Pour le reste, c’est un mélange d’images déjà vues et d’autres inédites. La voix-off du Riddler accompagne ce trailer et met sur la piste d’un adversaire principal. Jusqu’à présent, c’est celui qui joue le plus la carte du mystère ! Le Pingouin a beaucoup plus été aperçu dans les différentes vidéos.

Si Batman cache sa véritable identité, rappelons que de précédentes images semblent confirmer que le Riddler connaît la vérité. Et pourrait donc menacer Bruce Wayne mais surtout ses proches.

The Batman, dont on connaît pas mal d’infos, sort le 2 mars 2022.