The Batman : nouvelle vidéo avec la Batmobile et le commissaire Gordon

The Batman dévoile un peu plus d’images. On découvre un making-of dans lequel le commissaire Gordon rencontre la fameuse Batmobile.

The Batman de Matt Reeves, c’est le plus attendu des projets DC Comics. Un long-métrage livrant une bande-annonce très sombre lors du DC FanDome. Cette fois-ci, Robert Pattinson enfile le costume du Chevalier noir dans une aventure s’inspirant des films noirs. Une adaptation prévue pour être enrichie par un spin-off sur Le Pingouin de Colin Farrell selon une information. Et alors que The Batman arrive le 2 mars 2022, nouvelle vidéo. On découvre le justicier masqué en compagnie du commissaire Gordon et de la Batmobile.

Un making-of fuité apparaît en ligne

The Batman prépare sa sortie et une vidéo se dévoile. Un making-of dans lequel apparaît le commissaire Gordon joué par Jeffrey Wright. L’homme succède à Pat Hingle, Gary Oldman ou encore J. K. Simmons. Dans cette courte scène fuitée, on voit le personnage découvrir la Batmobile du Chevalier noir. Ces images sont tirées d’un making-of et laissent apparaître tout le matériel des techniciens. Un moyen de découvrir les moyens mis en œuvre pour faire naître cette nouvelle adaptation.

On le sait, Batman et le commissaire Gordon entretiennent une relation très forte. Des amis de longue date et une dynamique unique dans un monde rongé par le crime. Ces derniers sont solidaires pour attraper les criminels même si les méthodes violentes du Batman suscitent parfois le mécontentement de Jim Gordon.

Une adaptation bien plus sombre que les précédentes

La Warner se montre toujours plus généreux avec les fans, distillant une poignée d’informations ici et là. Récemment, le studio historique levait le voile sur le synopsis complet de The Batman :

The Batman est un thriller nerveux et plein d’action dépeignant Batman à ses débuts. Un justicier luttant en équilibre entre rage et droiture en pleine enquête sur un mystère troublant qui terrorise Gotham City. Robert Pattinson offre un portrait brut et intense du Chevalier noir. Un héros désabusé et désespéré. Réveillé par la réalité d’une colère ardente, le rendant aussi impitoyable que le tueur en série qu’il cherche.

Cette adaptation fait une promesse aux fans : être encore plus sombre qu’auparavant, suivant un jeune Bruce Wayne incapable de contrôler ses émotions.

