The Batman : Robert Pattinson a une méthode insolite pour décrocher un rôle

Robert Pattinson dans The Batman

The Batman poursuit son ascension au cinéma pour le plaisir des amateurs du Chevalier noir. Un long-métrage dans lequel le personnage évolue dans la ville de Gotham City inspirée d’une autre aujourd’hui disparue. Et pour l’occasion, Matt Reeves opte pour Robert Pattinson en tant que justicier. Un milliardaire orphelin en proie à une violence intérieure. Forcément, pour décrocher un tel rôle, mieux vaut assurer lors des castings, une étape cruciale. Et Eddie Redmayne, star des Animaux Fantastiques, dévoile la méthode étrange de Robert Pattinson, son ami, à cette étape d’un projet. Une confidence faite sur le plateau de Jimmy Fallon.

Faire tout le contraire des instructions données

Eddie Redmayne est très proche de Robert Pattinson. L’occasion pour le comédien de nous en dire plus en pleine promotion des Animaux Fantastiques 3 qui pourrait être le premier volet. Et lorsqu’on lui parle de son collègue, le comédien dévoile un élément plutôt amusant. Car figurez-vous que l’interprète de Bruce Wayne dans The Batman a une technique unique lors d’une audition que Eddie Redmayne applique également. Cette technique, c’est de faire l’exact opposé de la scène à jouer devant le directeur de casting !

Eddie Redmayne se remémore notamment un casting pendant lequel il a entendu des cris provenant de la salle où était Robert Pattinson. La scène devait être calme et intimiste.

Chacun de nous a sa propre technique d’audition. Celle de Rob [ndlr, le surnom de Robert Pattinson) était, peu importe ce que semble être le ton de la scène sur la page, de faire tout le contraire. Eddie Redmayne

Forcément, avec cette anecdote en tête, on ne peut s’empêcher de penser au casting de The Batman. Imaginer Robert Pattinson en train de se faire remarquer pendant une scène où Bruce Wayne doit se faire discret. Ou en train de déblatérer pendant l’un des nombreux passages où le personnage reste mutique !

Retrouvez l’extrait dans son intégralité ci-dessous :

