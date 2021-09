The Boys : Les acteurs de la série prennent du bon temps en plein tournage

Quand les héros de The Boys sont en pause; ils semblent prendre du bon temps, multipliant blagues et gaffes. La comédienne Claudia Doumit a ainsi partagé d’amusantes photos de ses collègues sur les réseaux sociaux. Alors que le tournage suit son cours, le retour de la série est attendu comme le messie. Entre l’arrivée de nouveaux personnages et la promesse de séquences décadentes, cette nouvelle saison risque encore de faire parler d’elle. Mais cela ne semble pas perturber le casting, qui s’en donne visiblement à cœur joie entre deux prises.

L’équipe de The Boys se la coule douce à Toronto – Crédit : Instagram / @ClaudiaDoumit

La saison 3 est actuellement en pleine production à Toronto. Les premiers épisodes devraient être diffusés à la fin de l’année ou au premier trimestre 2022.

The Boys : quand les comédiens se lâchent pendant le tournage

Sur les photos de Claudia Doumit, on voit une équipe amusée et plus soudée que jamais. On y trouve plusieurs selfies et des vidéos amusantes. Le groupe ne semble pas très studieux. Moriarty créé sa propre étiquette de vin, Starr procrastine sur une couverture et Mitchell dévoile ses talents de cuisinier. Pour leur part, Quaid et Barrett s’éclatent comme des gosses devant un jeu-vidéo. Mais la plus belle photo reste sans doute celle mettant à l’honneur l’ensemble du groupe, en train de partager un pique-nique dans un parc verdoyant.

Malgré un rythme de travail intense, le groupe ne veut sacrifier pour rien au monde ces moments de partage et de cohésion. On aperçoit plusieurs fois en arrière plan la ville de Toronto, ré-affirmant donc que celle-ci occupera une place importante dans cette nouvelle salve d’épisodes. C’est un lieu fétiche pour le tournage de nombreux films et séries.

La saison 3 de The Boys s’annonce d’ores et déjà comme la sensation de cette fin d’année 2021. Entre Herogam et l’arrivée de Soldier Boy, le public risque bien de passer un moment jouissif ! C’est en tout cas la promesse faite par Eric Kripke lui-même.

Source : Screenrant

A lire aussi – The Boys : la saison 3 aura des effets spéciaux encore plus impressionnants