The Boys prépare Herogasm avec « un emoji que Twitter n’approuverait pas »

The Boys n’a jamais été aussi populaire avec d’excellentes critiques pour sa saison 3 sur Prime Video. Même la PETA félicite la série pour son traitement des animaux, ce n’est pas rien ! Et lors des prochains épisodes, les fans découvriront le fameux Herogasm. Une période pendant laquelle les super-héros font croire au monde qu’ils se rassemblent pour protéger la planète. En réalité, il s’agit d’une énorme orgie et The Boys promet de repousser les limites. En attendant de découvrir cette partie de jambes en l’air géante, le compte officiel prend la parole. La série dévoile un emoji tout en annonçant la couleur : jamais Twitter ne l’aurait approuvé.

Un emoji personnalisé plutôt équivoque

L’arc Herogasm promet énormément. Les fans s’attendent à une fête géante avec beaucoup de dépravation à la hauteur des événements présentés dans les comics. Erik Kripke, showrunner de la série, a précisé à la suite de la saison 2 qu’il s’agira d’un moment aussi intense que sa version papier. Même les acteurs parlent d’une gêne en découvrant un tas de figurants nus ! Pour bien préparer ce moment annoncé comme mature, le compte Twitter de The Boys prend la parole et partage… un emoji d’aubergine portant une cape. On vous le donne dans le mille : ce légume représente un sexe masculin. Autant dire que le message est limpide. Le tweet ajoute que « Twitter n’approuverait pas » une telle proposition.

This is the emoji we couldn’t get Twitter to approve 🤷‍♂️ pic.twitter.com/eXGVUugQO4 — THE BOYS (@TheBoysTV) June 19, 2022

Pour rappel, Twitter ajoute souvent des emojis personnalisés pour la sortie d’une nouvelle série ou d’un film. Loki y a eu droit, Spider-Man également ou encore Star Wars. On imagine que si Amazon avait soumis cette aubergine super-héroïque, le réseau social aurait été un peu froid de mettre en avant un message aussi sexuel. Surtout pour teaser le Herogasm !

Depuis plusieurs heures, le hashtag #Herogasm apparaît parmi les tendances sur Twitter. Les fans essaient de deviner à quelle hauteur cet arc sera NSFW en comparaison avec les comics. On le sait, même si la télé n’a pas peur de la sexualité, mettre en scène une orgie n’est pas simple. En revanche, The Boys ne compte pas présenter la romance homo-érotique entre Homelander et Solider Boy.

