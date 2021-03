The Mandalorian : découvrez les coulisses des effets spéciaux de la saison 2

La société d’effets spéciaux de Lucasfilm a publié une vidéo dévoilant les coulisses des plus gros effets spéciaux de la saison 2 de The Mandalorian.

Comme il l’avait fait pour la saison 1 de The Mandalorian, le studio Industrial Light & Magic a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de quatre minutes montrant les effets spéciaux les plus impressionnants de la saison 2 du show Star Wars. À ne pas regarder si vous ne voulez pas casser la magie de la série.

Le dragon Krayt en pleine conception – Crédit : Industrial Light & Magic

On y découvre les images de synthèse à l’origine de multiples scènes clés de la saison. Des effets spéciaux qui montrent à quel point les acteurs de The Mandalorian doivent faire preuve d’une grande imagination sur le plateau. La plupart des séquences sont en effet tournées en studio, devant des écrans. Afin de créer une sensation d’immersion totale, Industrial Light & Magic a en effet développé la technologie StageCraft, qui consiste à projeter les décors sur de gigantesques écrans LED. Cette méthode de plus en plus populaire remplace les fonds verts habituellement utilisés au cinéma. Le réalisateur James Gunn a déjà confirmé qu’il utiliserait cette technologie pour tourner Les Gardiens de la Galaxie vol.3.

Mais de nombreux éléments de The Mandalorian doivent être rajoutés par les effets spéciaux. Comme toute production Star Wars, la série Disney+ contient un nombre incalculable de créatures, d’explosions et de vaisseaux créés pour la plupart entièrement par ordinateur. C’est le cas notamment du dragon Krayt, que Mando doit affronter au début de la saison 2. On découvre également comment des cascadeurs sautant sur une pile de cartons se transforment en une scène palpitante avec un véhicule en mouvement.

Trois spin-offs de The Mandalorian en préparation

Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian devrait commencer le mois prochain. Elle ne sortira cependant sur Disney+ que début 2022. Avant cela, on découvrira la série Le livre de Boba Fett, prévue pour décembre 2021. Lucasfilm garde le mystère autour de l’intrigue de ce show surprise, révélé dans la scène post-générique du dernier final de The Mandalorian. Deux autres spin-off de la série, Star Wars: Ahsoka et Star Wars: Rangers Of The New Republic sont également en préparation.

Source : SCREEN RANT