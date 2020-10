The Mandalorian : Disney prépare une série spin-off centrée sur Cara Dune et Bo-Katan

La plateforme Disney+ continue d’étoffer son catalogue de séries Star Wars. Selon des sources proches de Lucasfilm, un spin-off de The Mandalorian consacrée à Bo-Katan et Cara Dune serait déjà en développement.

La Mandalorienne Bo-Katan Kryze fera ses débuts en live-action dans la saison 2 de The Mandalorian. Mais elle aurait également bientôt droit à sa propre série spin-off aux côtés de Cara Dune.

Bo-Katan dans Star Wars Rebels – Crédit : Kiri Hart

Bo-Katan a été introduite dans la série animée La Guerre des Clones. Elle y était une guerrière mandalorienne de la Death Watch et commandait l’unité d’élite Nite Owls. Dans la série, elle est doublée par l’actrice de Battlestar Galactica Katee Sackhoff. Cette dernière reprendra d’ailleurs son rôle dans la saison 2 de The Mandalorian.

Sa présence dans la série Disney+ est particulièrement intéressante, car Bo-Katan a été en possession du Sabre Noir dans Star Wars Rebels. À la fin de la saison 1 de The Mandalorian, on a retrouvé l’arme dans les mains de Moff Gideon, dont on ignore pour l’instant tout le passé. Bo-Katan aidera donc certainement à expliquer comment le grand vilain de la série s’est procuré le célèbre sabre mandalorien. Elle devrait également nouer des liens étroits avec le personnage de Cara Dune, interprétée par Gina Carano à l’écran.

Une nouvelle série Star Wars sur Cara Dune et Bo-Katan

Selon des bruits de couloir, les deux femmes seraient en effet toutes deux au cœur d’une nouvelle série spin-off de The Mandalorian. Celle-ci explorerait les aventures des deux personnages, mais aussi d’autres chasseurs de primes. Disney n’a pas encore officialisé ce projet, mais la rumeur au sujet d’une série sur Cara Dune courait déjà depuis près d’un an. Le fait que Dune soit rejointe par Bo-Katan n’est pas suprenant, les deux personnages étant tous les deux des guerrières avec un fort potentiel pour devenir des héroïnes centrales de leurs propres intrigues.

Lucasfilm prépare en outre tout un nouvel univers de séries Star Wars pour Disney+, dans lequel un show centré sur deux personnages féminins aurait certainement sa place. En attendant d’en savoir plus sur ce projet, les fans ont hâte de découvrir la version live-action de Bo-Katan dans la saison 2 de The Mandalorian, qui sera diffusée à partir du 30 octobre prochain sur Disney+.

Source : We got this covered