The Vic20 : l’ordinateur personnel des années 80 repensé pour les jeux rétro

Le Commodore VIC-20 est l’un des ordinateurs personnels les plus populaires des années 80. Il a été repensé par l’entreprise spécialisée dans le retrogaming, Retro Games, qui vient d’annoncer la sortie de The Vic20 pour le 23 octobre 2020.

Crédit : Retro Games

Vous ne connaissez peut-être pas Retro Games de nom, mais vous avez probablement entendu parler de ses projets. En 2017, l’entreprise avait annoncé le Commodore 64 Mini, une console de jeux qui faisait seulement 50 % la taille de l’original Commodore 64. Deux ans plus tard, elle présentait une deuxième recréation à taille réelle cette fois-ci, The C64.

Échelle 1:1, clavier fonctionnel, quatre ports USB, etc.

Retro Games s’est ensuite dirigé vers le Commodore VIC-20. Sorti en 1981, il est devenu le premier ordinateur personnel à se vendre à plus d’un million d’exemplaires. Un an plus tard, il décrochait le titre de l’ordinateur le plus vendu au monde. Tous les adeptes du retrogaming seront donc ravis d’apprendre qu’une recréation à taille réelle de cet ordinateur mythique sera très bientôt disponible. Le directeur exécutif de Retro Games, Paul Andrews, a déclaré que « Nous sommes très heureux de travailler une fois de plus avec Koch Media pour vous proposer de nouveaux jeux rétro populaires, qui étaient disponibles sur les deux ordinateurs personnels les plus légendaires de tous les temps. Ils sont rassemblés ici dans cette nouvelle revisite de la gamme THEC64, avec cette fois un clavier parfaitement fonctionnel et un style original VIC-20 ».

Développé par Retro Games et distribué par Koch Media, The Vic20 proposera un clavier fonctionnel grand format, un joystick avec des boutons, quatre ports USB et un port HDMI pour le connecter à un écran de télévision. Il aura trois modes différents : VIC-20 BASIC et 64 BASIC pour l’utiliser en tant qu’ordinateur et Games Carousel pour le transformer en une véritable console de jeux rétro.

Le mode Game Carousel accueillera 64 jeux préinstallés dont des légendes de l’époque, mais aussi des nouveaux. Par exemple, on y retrouvera aussi bien Laser Zone du Vic-20 que Boulder Dash du C64. Tous les jeux peuvent être affichés en 50 ou 60 Hz. Un affichage CRT peut également être activé pour les plus nostalgiques d’entre vous. De plus, vous pourrez bien évidemment charger et sauvegarder vos propres jeux en passant par une clé USB. The Vic20 sera disponible en Europe et au Royaume-Uni le 27 octobre 2020 à environ 120 euros.

Source : Pocket-lint