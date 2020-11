The Walking Dead : La femme de Negan et le fils de Maggie et Glenn seront présents

Les épisodes additionnels feront la part belle à de nouveaux personnages – Crédit : AMC

The Walking Dead va s’achever dans une ultime saison 11 déjà annoncée. Mais que les fans se rassurent : la série va se prolonger à travers ses séries dérivées, comme The Walking Dead: World Beyond, qui nous en a dit plus sur le sort de Rick Grimes. Un Rick Grimes qui sera à l’affiche de films qui prolongeront le récit, toujours en production. En attendant, la série principale poursuit son œuvre et révèle aujourd’hui des personnages clés. La femme de Negan, ancien antagoniste culte désormais du côté des « gentils », et le fils de Maggie et Glenn. Pour rappel, Glenn a été brutalement assassiné par Negan. Depuis, Maggie ne lui a pas pardonné ce geste horrible malgré sa rédemption.

Lucille n’est pas qu’une batte de base-ball pour Negan

Lucille, la femme de Negan – Crédit : AMC

Lucille : c’est le nom que Negan a donné à sa batte de base-ball. Cette même arme utilisée pour assassiner brutalement Glenn. Mais il ne s’agit pas que d’une balle, puisque c’est le prénom de sa compagne, incarnée par Hilarie Burton. L’actrice apparaîtra donc dans les épisodes additionnels de la saison dix qui font le lien avec la onzième. L’intrigue promet d’être concentrée sur Negan, personnage Ô combien complexe et apprécié des spectateurs.

Précisons tout de même que Lucille n’apparaîtra pas réellement dans la série. Il s’agit évidemment de flashbacks, la femme de Negan étant décédée avant le fameux apocalypse zombie. Pas sûr que cette dernière aurait apprécié ce que son compagnon est devenu après l’invasion des zombies, que même l’armée étasunienne n’aurait pu stopper.

Hershel, l’enfant de Maggie et Glenn, est désormais plus grand

Le fils de Maggie et Glenn, avec la casquette de son père – Crédit : AMC

Un mini-clip révèle également la présence de Hershel, l’enfant de Maggie et Glenn, auparavant apparu mais bébé. L’enfant se tient aux côtés de sa mère et Daryl, son oncle adoptif. Hershel porte la casquette de son défunt père, apparue dans les saisons une et deux.

Alors que Maggie rentre auprès de ses amis à la fin de la saison 10 de The Walking Dead, impossible de ne pas voir en cette présence de l’enfant un lien avec Negan, également central dans les épisodes additionnels. Maggie voue une haine énorme à l’ancien antagoniste, responsable de la mort de Glenn. Peut-être même Negan entretiendra un lien fort avec Hershel, comme Judith et Carl (maintenant décédée), enfants de Rick Grimes, son ennemi d’antan. Une porte vers le pardon de Maggie ?

C’est le dimanche 28 février 2021 que seront diffusés ces nouveaux épisodes sur AMC.

Source : ScreenRant