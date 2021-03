The Walking Dead : Les pires morts de la série pour chaque saison

The Walking Dead a eu son lot de morts violentes – Crédit : AMC

The Walking Dead a eu droit à son lot de morts plus atroces les unes que les autres. Il faut dire que les survivants vivent dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies, que même l’armée n’aurait pu arrêter. Chaque période a livré bon nombre de décès brutaux et violents, et la dixième, qui poursuit son récit avec un premier épisode centré sur Maggie, ne va pas y échapper. Alors que The Walking Dead approche de sa fin, retour sur les pires morts de la série, de la saison une à la dernière en date.

Saison 1 : Amy, première mort majeure de The Walking Dead

Crédit : AMC

Amy n’a pas eu droit à un départ doux. Une mort soudaine et violente qui a marqué les spectateurs. La jeune femme est prise en grippe par un zombie alors que les survivants se reposent paisiblement après un barbecue. Amy est alors mordue pendant sa pause au camping-car. Andrea, personnage majeur de la série, entend sa sœur crier d’effroi, mais il est déjà trop tard.

Saison 2 : Un Dale Horvath au grand cœur éventré par un mort-vivant

Crédit : AMC

C’est une mort horrible pour Dale Horvath, apprécié par tous les survivants mais aussi les spectateurs. Un homme à l’aura de grand-père doux, bien dans sa tête au milieu d’un chaos ambiant. Malheureusement, Dale Horvath se fait attraper par un zombie et est horriblement éventré. Une mort horrible qui a marqué les spectateurs avec ce sort peu enviable…

Saison 3 : Merle Dixon, grand frère de Daryl

Crédit : AMC

Merle Dixon est le grand frère de Daryl, connu pour être moins sympathique que ce dernier. L’homme est toujours apparu comme violent, raciste, sexiste… Mais lors de sa mort, Daryl fond en larmes, lui qui n’était pourtant pas attaché à son grand frère. Si les fans n’appréciaient pas forcément Merle, la réaction de son petit frère restera touchante.

Saison 4 : Hershel Greene, un vieil homme au grand cœur

Crédit : AMC

Hershel Greene était un homme bienveillant. Ce dernier ouvre sa maison aux survivants, se présentant comme protecteur, offrant des soins aux blessés. Hershel Greene sera mordu par un mort-vivant mais survivra en amputant sa jambe immédiatement. Le Gouverneur va lui « offrir » une mort brutale et terrible : décapité devant toute sa famille et ses amis.

Saison 5 : Beth Greene, une mort qui a brisé le cœur de Daryl

Crédit : AMC

Daryl a connu une autre perte majeure, après celle de son grand frère. Il s’agit de Beth Greene, victime d’une mort violente et inattendue, une balle dans la tête. Daryl pleure alors la femme qu’il aimait, transportant son corps sans vie. Une disparition terrible pour l’homme, qui a pourtant déjà fait face à des situations terribles.

Saison 6 : Denise Cloyd, une mort accidentelle et inattendue

Crédit : AMC

Denise Cloyd était aimée de tous. Une femme empathique, tendre, premier personnage LGBTQ+ de The Walking Dead. La femme a notamment noué une histoire d’amour avec Tara avant d’être brutalement assassinée. Une mort accidentelle puisqu’au milieu d’un discours passionné, une flèche lui transperce l’œil, la tuant sur le coup. Ce tir était destiné à Daryl…

Saison 7 : Glenn Rhee, la plus connue des morts de la série

Crédit : AMC

Glenn Rhee était présent depuis la première saison, personnage important et compagnon de Maggie. Malheureusement, le jeune homme sera la première victime de Negan dans la série. Ce dernier, plus violent que jamais, lui fracasse le crâne avec Lucille, sa batte de base-ball nommée d’après sa femme décédée. La plus connue des morts de The Walking Dead.

Saison 8 : Carl Grimes, fils de Rick Grimes

Crédit : AMC

Rick Grimes, qui reviendra dans un long-métrage The Walking Dead, a fait face à une mort horrible. Celle de son fils Carl Grimes, qui a grandi dans ce monde peuplé de zombies, devenu aussi violent que certains survivants et adepte de la gâchette. Le petit garçon est mordu par un mort-vivant. Une mort si triste que même Negan aura pleuré, pour dire !

Saison 9 : Henry, le fils adoptif de Carol et du roi Ezéchiel

Crédit : AMC

Henry est un enfant adopté par Carol et le roi Ezéchiel, placé sous leur protection, vivant dans un foyer stable et aimant. Malheureusement, Henry se fait assassiner et planté la tête sur un pieu… Si sa mort n’est pas la plus marquante, la réaction de Carol l’est totalement. Il était l’une des clés du bonheur de la femme, qui perd alors son enfant. Une épreuve terrible et traumatisante avec cette mise en scène macabre.

Saison 10 : Siddiq, mort étouffé et homme d’une grande importance

Crédit : AMC

La saison 10 aura livré une mort terrible, celle de Siddiq. Un homme bon, médecin et père de Coco. Siddiq réalise que Dante est un infiltré des Chuchoteurs et meurt étouffé entre les mains de ce dernier. La communauté d’Alexandrie est alors sans médecin et Coco, sans père.

Source : ScreenRant