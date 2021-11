The Witcher : Henry Cavill a refait les jeux en Difficile pendant le confinement

Henry Cavill apprécie The Witcher et le prouve une nouvelle fois. L’interprète de Geralt de Riv s’est refait les jeux en difficulté maximale pendant le confinement !

The Witcher sur Netflix marque l’une des étapes cruciales de la carrière d’Henry Cavill. L’acteur principal, dont le salaire pour la seconde saison fait tourner la tête, a convaincu des millions de spectateurs qu’il incarne parfaitement Geralt de Riv. Un univers vaste et majeur multipliant déjà les spin-offs entre Le Cauchemar du Loup et Blood Origin. Et si Henry Cavill plaît autant dans le rôle du Sorceleur, c’est qu’il apprécie la franchise vidéoludique. L’homme n’a jamais caché être un joueur, faisant sensation dans une vidéo où il monte un PC. Et en interview, le comédien s’est refait la franchise en Difficile.

La pandémie, l’excuse parfaite pour refaire The Witcher !

Une franchise acclamée par les joueurs – Crédit : CD Projekt RED

Henry Cavill s’investit énormément dans le rôle de Geralt de Riv. L’acteur profite d’un physique hors-norme et connaît très bien la mythologie de The Witcher. Et lorsque l’on a un emploi du temps aussi chargé que le sien, le confinement semble l’opportunité parfaite pour se refaire la franchise de CD Projekt ! Lors d’une interview, le comédien révèle avoir parcouru l’univers en Difficile pour ajouter un peu de challenge.

J’ai décidé de jouer dans la plus grosse difficulté. Ce que j’avais déjà fait avant et c’est vraiment très stressant. J’avais oublié à quel point c’était éprouvant. Dernièrement, j’ai peu de temps pour moi donc je n’avais pas eu le temps de me lancer à nouveau dans les jeux. – Henry Cavill

Dans cette interview, Henry Cavill confirme avoir déjà tâté en Difficile les jeux The Witcher, preuve que la difficulté ne l’effraie pas.

Henry Cavill aime aussi l’univers de Warhammer

L’acteur partageait déjà son amour de ces univers alternatifs lors d’une récente interview. Sur le plateau de The Witcher, l’un des éléments lui rappelait Warhammer qu’il apprécie énormément. Malheureusement, Henry Cavill pense que personne n’aurait eu la référence !

Ce chandelier ressemble à une Forteresse Noire. Je sais que personne sur le plateau n’aurait compris ça, et donc je me suis mordu la langue à ce sujet… Je ne sais pas si c’est l’inspiration, mais cette chose ressemble à une forteresse noire.

Henry Cavill, un vrai gamer ?

