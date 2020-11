The Witcher saison 2 : Netflix tease de nouveaux monstres effrayants

Un nouveau monstre de la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

La saison 2 de la série Netflix The Witcher est toujours en cours de tournage au Royaume-Uni. Après nous avoir dévoilé l’intrigue de cette nouvelle saison très attendue par les fans du Sorceleur joué par Henry Cavill, Netflix tease maintenant les nouveaux monstres. Pour célébrer Halloween, le géant des plateformes de SVoD a concocté le « Monster Mash de Geralt ». Dans cette vidéo publiée sur YouTube, plusieurs séquences de Geralt de Riv affrontant des monstres aussi terrifiants les uns que les autres ont été regroupées. Nous y apercevons dès les premières secondes le jeune barde Jaskier qui ne vieillit jamais quand il tombe nez à nez avec un Hirikka.

Les nouveaux monstres teasés par Netflix sont encore très mystérieux

La vidéo dure moins d’une minute, mais elle est très intense avec de nombreuses apparitions de monstres comme un Krallach, un dragon, une Kikimorrhe ou même un Sylvain. Parmi ces séquences de créatures issues de la première saison de The Witcher, Netflix a teasé deux nouveaux monstres qui feront leur arrivée dans la deuxième saison de la série. Comme il l’a précisé dans la description de la vidéo, « le loup blanc prend Halloween comme un défi personnel. Mais gardez les yeux ouverts pour quelques friandises sucrées… vous ne voudriez pas manquer ce qui est caché ».

Vous pouvez découvrir les deux monstres de la prochaine saison à 14 secondes et à 31 secondes de la vidéo du Monster Mash de Geralt. Le premier ressemble à une sorte de tas d’herbe ou de paille ensanglanté avec un œil humain en guise de visage. Le deuxième nouveau monstre ressemble à trois squelettes liés les uns aux autres. Ils portent des vêtements en loques et de nombreux colliers.

Malheureusement, Netflix n’a pas révélé de détails supplémentaires au sujet des monstres. Ces derniers représentent les dernières images en date de la saison 2 de The Witcher. Nous vous avons récemment présenté des photos prises en direct du plateau de tournage qui révélaient le nouveau look de Yennefer (Anya Chalotra) et de Ciri (Freya Allan). D’ailleurs, nous ne savons pas encore si Netflix, dont les tarifs ont augmenté aux États-Unis, a prévu d’annuler The Witcher après la diffusion de la deuxième saison sur la plateforme.

Source : Screen Rant