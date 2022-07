The Witcher, saison 3 : le tournage est en pause, Henry Cavill a été testé positif au Covid-19

La saison 3 de The Witcher est en production depuis plusieurs mois et nous avons déjà eu droit à des images de Geralt, Yennefer et Ciri. Le tournage vient néanmoins d’être abruptement suspendu. En effet, Henry Cavill a été testé positif au Covid-19. Difficile de tourner la série Netflix à succès avec Geralt de Riv sans son interprète. Depuis la saison 2 de The Witcher qui s’est terminée en apothéose, les fans attendent avec impatience l’arrivée de la saison 3.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans The Witcher – Crédit : Netflix

Nous ne savons pas encore si Henry Cavill sera bientôt de retour sur le plateau de tournage. Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a lourdement impacté les productions cinématographiques. Même le tournage de la saison 2 de The Witcher en 2020 a été arrêté à plusieurs reprises. Des acteurs et des membres de l’équipe de production avaient aussi été testés positifs au Covid-19.

La production de The Witcher va filmer l’une des scènes les plus ambitieuses de la série

Selon un rapport du site Redanian Intelligence spécialisé dans toutes les informations concernant l’univers de The Witcher, « après la pause du week-end, la production devait se poursuivre le lundi 25 juillet, mais aucun tournage n’a eu lieu ». Plusieurs rumeurs circulaient déjà sur l’état d’Henry Cavill. Et pour cause, l’acteur était déjà absent de la Comic-Con de San Diego la semaine dernière. Il y était attendu pour son rôle de Superman dans l’univers DC.

Les sources de Redanian Intelligence ont par la suite confirmé que Henry Cavill a effectivement été testé positif au Covid-19. C’est un délai inattendu pour l’équipe de production qui s’apprêtait à filmer une scène très ambitieuse, celle du Soulèvement de Thanedd. Cet évènement est l’un des plus marquants de l’univers de The Witcher. Par conséquent, la majorité des acteurs du casting de la série Netflix apparaissent dans cette scène, y compris Henry Cavill.

Quoi qu’il en soit, l’acteur de Geralt de Riv qui n’affrontera pas que des monstres devrait bientôt se remettre sur pied pour continuer le tournage de la saison 3 de The Witcher. Aucune date de sortie n’a encore été officiellement confirmée, mais la prochaine saison est attendue pour 2023 sur Netflix.

Source : CBR