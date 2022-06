Thor 4 : combien d’amour et combien de tonnerre ? Chris Hemsworth donne la réponse

Dans le film Thor : Love and Thunder attendu d’ici quelques semaines au cinéma, à combien d’amour et de tonnerre faut-il s’attendre ? Les scènes romantiques sont-elles plus nombreuses que les scènes d’action ? Chris Hemsworth y répond en donnant plus d’informations.

À quelques semaines de la sortie de Thor : Love and Thunder en salles, Chris Hemsworth qui est de retour dans son rôle de super-héros continue de faire la promotion du film. Après avoir détaillé l’entraînement brutal auquel il s’est plié pour gagner du muscle en 12 mois, Chris Hemsworth vient de teaser Thor 4. Comme le titre du film l’indique, Thor 4 est un mélange d’amour et de tonnerre dans lequel le super-héros est en pleine rétrospection et en quête de sérénité.

Thor : Love and Thunder – Crédit : Marvel Entertainment

Lors d’une interview accordée à Kevin Polowy pour Yahoo Entertainment, Chris Hemsworth a donné plus d’informations sur Thor : Love and Thunder. Il a notamment répondu à la question suivante : « Combien de Thor : Love and Thunder est de l’amour ? Combien est du tonnerre ? ».

Thor : Love and Thunder est 50 % d’amour et 50 % de tonnerre, selon Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a déclaré que : « je dirais que c’est plutôt 50/50. C’est une romance bien sûr, il y a de l’amour là-dedans, mais je dirais qu’il y a plus de tonnerre qu’autre chose. Ou égal en tout cas ». L’acteur du dieu du Tonnerre a donc du mal à trancher entre la romance et l’action.

De son côté, le réalisateur Taika Waititi pense qu’il y a plus de romance qu’autre chose. À l’occasion d’une interview pour Buzz l’Éclair qui est d’ailleurs interdit dans plusieurs pays à cause d’un baiser gay, Taika Waititi a aussi donné son avis. Selon lui, Thor 4 est de « l’amour avec un peu de tonnerre ».

Quoi qu’il en soit, les fans pourront se faire leur propre avis d’ici trois semaines. Thor : Love and Thunder sortira le 13 juillet au cinéma en France et le 8 juillet aux États-Unis. On retrouvera Natalie Portman dans le rôle de Mighty Thor, Tessa Thompson dans celui de Valkyrie et Russel Crowe dans celui de Zeus. D’ailleurs, Thor 4 sera probablement le dernier film Marvel pour Chris Hemsworth.

Source : ComicBook