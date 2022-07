Thor 4 : Mjolnir s’invite sur Xbox et dans l’édition collector de God of War Ragnarok

Vous reprendrez bien un peu de Thor ? – Crédit : Sony

Les spectateurs et/ou joueurs vont prendre une double-dose de Thor dans les mois à venir. À la mi-juillet, Thor 4 arrive sur nos écrans avec la possible dernière apparition de Chris Hemsworth dans le MCU. Plus tard dans l’année, la PlayStation accueille God of War Ragnarok dans lequel apparaît une version plus pertinente du dieu nordique. Et pour célébrer ce personnage comme il se doit, les constructeurs de consoles proposent du beau. La Xbox Series X a droit à une édition Mjolnir tandis que le marteau pourrait être dans l’édition collector de God of War Ragnarok.

Un tirage au sort pour remporter cette Xbox unique

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.



Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!



Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG — Xbox (@Xbox) July 1, 2022

Commençons par Thor 4 dont la sortie est programmée pour le 13 juillet 2022. Microsoft dévoile une Xbox Series X en forme de Mjolnir absolument sublime. On retrouve même la fameuse poignée à l’arrière de la console. En revanche, vous ne pouvez pas l’acheter puisqu’il s’agit là d’un concours. Il faut suivre le compte officiel de Xbox sur Twitter, RT la publication en incluant le hashtag pour être éligible à l’opération.

Au moment où ces lignes sont rédigées, on compte plusieurs dizaines de milliers de participants. Autant dire que vos chances sont assez minces de la remporter mais participer suffit déjà à vous faire entrer dans la course. Si vous êtes un aficionados du super-héros Marvel, n’hésitez pas trop longtemps. L’opération se termine le 21 juillet 2022.

Une réplique à l’échelle 1:1 de Mjolnir

Pour God of War Ragnarok, il s’agit d’une rumeur partagée par Tom Henderson, insider assez réputé pour la véracité de ses informations. L’homme déclare que l’édition collector du titre de PlayStation s’accompagne d’une réplique de Mjolnir à l’échelle 1:1. Le marteau apparaît dans la fin du God of War de 2018. L’itération du dieu nordique se veut grassouillette contrairement aux gros muscles de Chris Hemsworth. Une version vidéoludique bien plus proche du mythe nordique.

Pour le moment, on ignore la date de sortie de God of War Ragnarok. Les informations parlent de la fin 2022.

Source : ScreenRant