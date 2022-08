Tom Holland (Spider-Man) quitte les réseaux sociaux pour préserver sa santé mentale

Les réseaux sociaux ne sont pas toujours faciles pour les célébrités, loin de là. Elles sont souvent harcelées par les « haters » qui pullulent malheureusement sur Internet. Apparemment, Tom Holland n’a pas été épargné par les messages haineux et les fausses rumeurs à son sujet. Au lieu de continuer à les ignorer au quotidien, il préfère s’éloigner temporairement des réseaux sociaux. Il pourra donc enfin avoir un peu de répit.

Tom Holland (Spider-Man) – Crédit : Marvel Entertainment

L’acteur qui a trouvé le tournage de Uncharted plutôt complexe a annoncé cette nouvelle sur Instagram. Il a partagé une vidéo de trois minutes avec sa communauté pour annoncer son départ des réseaux et les raisons derrière cette décision.

Tom Holland affirme que Twitter et Instagram sont « hyperstimulants » et « écrasants »

Selon Tom Holland, Instagram et Twitter sont particulièrement « hyperstimulants » et « écrasants ». Il a expliqué dans la vidéo que : « je m’y perds et je tourne en spirale lorsque je lis des choses sur moi en ligne. En fin de compte, c’est très préjudiciable à mon état mental ». Il a d’ailleurs fondé l’association caritative The Brothers Trust en 2017. Celle-ci lutte notamment pour préserver la santé mentale des adolescents avec les réseaux sociaux.

De plus, il a ajouté qu’il y a « une terrible stigmatisation contre la santé mentale et je sais que demander de l’aide et chercher de l’aide n’est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte, mais c’est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu’à faire ».

Enfin, nous ne savons pas quand Tom Holland qui rêve de s’associer à Daredevil reviendra sur les réseaux. Il a tout de même reçu le support de ses fans qui l’applaudissent pour sa sensibilisation sur la santé mentale. D’autres célébrités ont aussi montré leur support. Par exemple, Justin Bieber a commenté : « Je t’aime mec ». En attendant de revenir, l’acteur de Spider-Man encourage tout le monde à parler de la santé mentale sans tabou.

Source : CBR