Top Gun 3 : la suite menacée à cause de Tom Cruise

Tom Cruise dans Top Gun: Maverick © Paramount Pictures

Tom Cruise a imposé un entraînement hardcore aux acteurs de Top Gun : Maverick. Mais ces derniers n’ont pas souffert pour rien. Le film a été un gros succès au box-office, ayant accumulé près de 1,5 milliard de recettes dans le monde. Au vu du succès critique et commercial, une suite a été envisagée rapidement par les principaux intéressés. Mais si la volonté est là, la production risque toutefois de se heurter aux impondérables de son acteur vedette.

Interrogé à ce propos par The Hollywood Reporter, le producteur Jerry Bruckheimer s’est montré plutôt pessimiste. Tom Cruise a visiblement d’autres chats à fouetter avant de se lancer dans une énième aventure dans les airs. « Il est en train de tourner Mission : Impossible 8, et c’est son objectif. Une fois qu’il aura terminé, nous pourrons nous mettre autour de la table. Mais il ira ensuite dans l’espace (pour un film Universal qui se déroulera à bord de l’ISS, ndlr) et fera autre chose. Donc je n’en ai aucune idée. »

Top Gun 3 verra-t-il le jour ?

Au vu de l’amour de Tom Cruise pour la franchise, il est probable que l’acteur soit partant pour une suite. Mais Top Gun 3 risque d’être sacrément retardé, le temps que le comédien achève ses tournages déjà programmés. Ainsi, les fans devront s’armer de patience, le troisième volet n’étant pas prévu de sitôt.

Pour rappel, plusieurs membres éminents de l’équipe de Top Gun 2 sont partants à l’idée de rempiler. À l’instar de l’acteur Miles Teller qui campe le rôle du lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw dans la suite. Auprès d’Entertainment Tonight, le comédien avait confié en juillet que la balle était dans le camp de Cruise. « Ce serait formidable mais tout dépend de Tom. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons. »

De son côté, le réalisateur Joseph Kosinski a ensuite estimé qu’il restait encore des histoires à raconter. « Il me semble à la fin de ce film que Maverick a encore de l’essence dans le réservoir », a-t-il déclaré.