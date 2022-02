Totems : Prime Video offre le premier épisode à ceux qui parviendront à infiltrer Netflix

Totems © Prime Video

Dès vendredi 18 février, la plateforme de streaming d’Amazon, Prime Video lancera sa nouvelle création originale française : Totems. Une série d’espionnages dotée d’une distribution artistique musclée : Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia, Lambert Wilson ou encore, Ana Girardot.

Mais pour pouvoir visionner gratuitement le premier épisode de la série, Prime Video vous propose un petit jeu sympathique : infiltrer son principal concurrent, Netflix. Comment ? On vous dit tout ici.

Regardez gratuitement le premier épisode de Totems sur Prime Video grâce à cette mission d’espionnage

Agents, vous avez du 10 au 17 février 2022 pour vous rendre sur www.totems.fr afin de recevoir votre ordre de mission. À cet endroit, vous récolterez une série d’indices pour réussir votre infiltration et récupérer vos codes. Les indices vous donneront accès à des timecodes de séries populaires de la plateforme adverse. Votre mission : infiltrer Netflix dans la plus grande discrétion dans le but de récupérer des mots-clés présents dans les sous-titres.

Une fois les 3 codes découverts, vous pourrez les renseigner sur le site www.totems.fr et regarder en avant-première le premier épisode de la série, en attendant sa sortie officielle sur Prime Video, le 18 février. Nous ne vous en dirons pas plus, car cette mission est classée secret défense. Bon courage !

Une nouvelle série d’espionnages française à découvrir sur Prime Video dès le 18 février

Sur une note plus sérieuse, la série Totems se déroule en 1965 en pleine Guerre froide, où l’on suit Francis Mareuil (Niels Schneider), scientifique français, qui s’apprête à devenir espion. Alors qu’il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. Les sentiments qui semblent les animer sont-ils sincères, ou sont-ils guidés par des intérêts politiques ?

La série, créée par Olivier Dujols et Juliette Soubrier, comporte 8 épisodes de 52 minutes. Vous pouvez visionner la bande-annonce de lancement juste ci-dessous, ou tout savoir sur la plateforme et vous abonner à Prime Video ici.