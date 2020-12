Tron 3, ou plutôt Tron: Ares, va coûter une jolie somme à Disney – Crédit : Disney

Disney étend son empire de façon exponentielle et semble presque inarrêtable. L’entreprise américaine du divertissement a dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années, entres films et séries. On pourra compter sur le prochain long-métrage Star Wars, appelé Rogue Squadron et dirigée par la cinéaste de Wonder Woman 1984. Du côté de Marvel, toujours plus de productions à venir, comme la série Loki, qui a déjà une seconde saison, diffusée sur Disney+. Mais Disney a d’autres projets comme un troisième épisode de Tron, très attendu par les fans. Si le premier est culte, le second volet fût un petit échec commercial, et beaucoup craignaient de jamais voir sa suite. Et selon certaines informations, Tron 3 serait le plus coûteux des films de Disney.

Disney met le paquet pour faire de Tron 3 un immense blockbuster

Si Disney a essuyé des échecs, comme avec la réception très froide du live-action Mulan, l’entreprise enchaîne les succès commerciaux. Ses franchises Star Wars, Marvel, sont plus populaires que jamais tandis que Soul, dernière production Pixar, est disponible sur Disney+ sans surcoût. Sans oublier que Disney possède désormais la Fox (Deadpool, X-Men, Fight Club, Suspiria, Alien…).

Avec son vaste portefeuille, Disney veut ressusciter Tron. Si le second film fût un « échec commercial » avec « seulement » 400 millions de dollars au box-office, ce dernier a pourtant été bien reçu par les spectateurs. Notamment grâce au célèbre duo Daft Punk, qui signait la bande-originale. Sans oublier que le premier long-métrage, sorti en 1982, est considéré comme culte, notamment grâce à ses effets spéciaux en avance sur leur temps à ce moment. Et un troisième épisode est désormais en production avec Jared Leto, actuellement en train de suivre un entraînement sportif.

Le troisième film, appelé Tron: Ares, est l’une des plus coûteuses productions Disney selon certaines informations. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la production qui a coûté le plus cher à l’entreprise n’est pas tirée de Star Wars ou Marvel. Il s’agit de Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence et son budget de… 379 millions de dollars.

Disney a tout intérêt à marketer à fond Tron 3 pour le rentabiliser et éviter l’échec commercial relatif du second épisode, qui aura bloqué sa suite pendant de longues années.

Source : Wegotthiscovered