Twitter : La certification payante disparaît, Musk fait marche arrière

Chaque semaine, Elon Musk et son tout nouveau réseau social font parler d’eux. Les décisions prises par le nouveau propriétaire de Twitter ainsi que ses retours en arrière successifs ne cessent de faire polémique. Le dernier exemple en date : la nouvelle certification à 8$ par mois imaginée par le nouveau propriétaire du réseau social. Pour rappel, la semaine dernière, la toile s’agitait après l’annonce inattendue faite par Elon Musk concernant la certification des profils. Jusqu’à présent réservée aux personnalités ou aux comptes institutionnels et officiels, cette certification a alors été rendue accessible à tous grâce à un abonnement à 8$ par mois. Quelques jours après son lancement dans certains pays anglophones (Australie, Canada, Nouvelle‑Zélande et États‑Unis), cette fonctionnalité ne semble déjà plus disponible.

Twitter © Pixabay

En effet, depuis hier, les témoignages d’utilisateurs du réseau social ne parvenant plus à trouver la fonctionnalité se multiplient. Si depuis le début de la semaine, l’accès à ce nouvel outil se faisait via la barre de navigation de l’application, aujourd’hui la fonctionnalité semble avoir disparue. Un retour en arrière fait par les équipes du réseau social qui serait dû, selon divers commentateurs, à des certifications faites par de faux comptes, ayant semées un véritable chaos.

Elon Musk, habitué des retours en arrière

En effet, depuis quelques semaines, Elon Musk s’est illustré à diverses reprises en revenant, du jour au lendemain, sur de nombreuses décisions qu’il avait lui-même prises. Le dernier évènement en date est le revirement de situation effectué concernant les employés du réseau social. Après avoir licencié 70% des équipes la semaine dernière, Elon Musk a tout simplement rappelé bon nombre d’entre eux cette semaine. Des retours en arrière expliqués par le principal intéressé, sur son compte Twitter en milieu de semaine : « Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn’t » soit en français « Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous conserverons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas ».

Source : mashable.com