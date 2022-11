Twitter : le filtrage contre les discours haineux sur le réseau social jugé trop laxiste par l’UE

Les polémiques se succèdent et ne se ressemblent pas pour le réseau social américain Twitter. Après les licenciements massifs c’est maintenant sur le fond que Twitter semble être attaqué. En effet, selon un rapport de l’Union Européenne, les contenus haineux seraient moins systématiquement retirés du réseau social. Le temps d’analyse de ces derniers serait également plus long en comparaison avec les années précédentes.

Discours haineux sur internet et les réseaux sociaux – © Pixabay

Les données montrent en effet que seuls 50% des tweets identifiés, par les utilisateurs, comme des provocations à la haine sont étudiés en 24 heures. Ils étaient 82% entre avril et mai 2021. Une baisse considérable de la vitesse d’analyse de ces contenus qui se solde notamment par une baisse significative du nombre de tweets supprimés. En effet, l’année dernière le pourcentage de posts supprimés se situait à aux environs de 50%. Les données de cette année montre que ce chiffre se situe aujourd’hui à près de 45%.

A lire aussi > Twitter : pour tout compliquer, Elon Musk lance les certifications bleues, dorées et grises

Et Elon Musk dans tout ça ?

Cette étude a été réalisée entre avril et mai 2022 soit six mois environ avant le rachat par le milliardaire américain de Twitter. Il semblera ainsi intéressant d’analyser comment évolueront ces chiffres sous l’ère Twitter de Elon Musk. Si aucune étude significative n’est encore parue, The Washington Post a cependant mis en évidence, que dans les 12 heures ayant suivi le rachat de Twitter par Musk, l’utilisation du mot « nègre », largement prohibé car profondément raciste dans sa version américaine, a bondi de près de 500%. Un chiffre qui ne semble pas de bonnes augures alors que Twitter a également fermé, cette semaine, son bureau à Bruxelles. Dernier bureau européen, celui-ci avait notamment la charge d’assurer le respect des législations européennes par le réseau social.

Source : Businessinsider.com