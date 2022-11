Twitter n’a jamais eu autant de nouveaux utilisateurs, affirme Elon Musk

Alors qu’Elon Musk se prépare à rétablir les comptes suspendus et à lancer des certifications bleues, dorées et grises, Twitter serait en train de battre des records. Lors d’un discours, Elon Musk a affirmé que le nombre de nouvelles inscriptions d’utilisateurs est à un « niveau record ». Une semaine après son acquisition de l’oiseau bleu il y a un mois, la croissance des utilisateurs avait atteint des « sommets historiques ». La plateforme continuerait donc de battre des records.

Logo Twitter © Alexander Shatov / Unsplash

Twitter accueille de nouveaux utilisateurs, mais la société n’est pas encore sortie du chaos. Des milliers d’employés ont été licenciés et des milliers sont volontairement partis suite à un ultimatum donné par Elon Musk. Encore la semaine dernière, plusieurs dizaines d’ingénieurs ont été licenciés. Twitter cherche désormais à se reconstruire en recrutant de nouveaux salariés qui excellent dans « l’écriture de logiciels ».

Twitter a enregistré jusqu’à 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour

Elon Musk a partagé sur Twitter les diapositives utilisées pour sa réunion. On peut ainsi voir qu’au 16 novembre, Twitter accueillait 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour au cours des 7 jours précédents. Par rapport à la même semaine en 2021, les inscriptions quotidiennes sont en hausse de 66 %. À en croire Elon Musk, ces chiffres ne vont faire que de grimper. Il a déclaré ce week-end que Twitter pourrait dépasser le milliard d’utilisateurs mensuels « en 12 à 18 mois ».

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

En plus d’avoir enregistré le plus grand nombre d’inscriptions, les minutes actives des utilisateurs ont aussi atteint un niveau record. Au 15 novembre, la base d’utilisateurs atteignait 8 milliards de minutes actives par jour au cours des 7 jours précédents. C’est une augmentation de 30 % par rapport à la même période l’année dernière.

Ces données partagées doivent évidemment être prises avec des pincettes. Elles ne représentent qu’une image incomplète de la situation chez Twitter. Des utilisateurs ont migré vers des plateformes concurrentes tels que Mastodon et de nombreux annonceurs se sont retirés. Il ne faut pas non plus oublier que le filtrage contre les discours haineux devient de plus en plus laxiste sur la plateforme. Selon l’Union européenne, les contenus haineux ne sont pas supprimés aussi rapidement et efficacement qu’auparavant.

Source : Engadget