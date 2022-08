Un astéroïde « potentiellement dangereux » se dirige vers la Terre et passera dans l’orbite terrestre ce vendredi. Il n’y a cependant pas de quoi s’inquiéter. Cet astéroïde ne représente aucun danger pour notre planète. Avec un diamètre estimé entre 13 et 28 mètres, il est bien plus petit que les deux astéroïdes de la taille de gratte-ciels qui sont passés à côté de la Terre il y a deux semaines.

L’astéroïde Ida – Crédits : NASA/JPL

Pour vous donner un ordre de grandeur, cet astéroïde surnommé 2015 FF fait environ la taille d’une baleine bleue adulte. Il passera ce vendredi dans l’orbite terrestre à environ 33 012 km/h. C’est à peu près l’équivalent de 27 fois la vitesse du son. Il ne s’attardera donc pas dans l’orbite. Mais alors, pourquoi le qualifier de « potentiellement dangereux » ?

À lire aussi > NASA : la surface de l’astéroïde visité par OSIRIS-REx est comme une « fosse de boules en plastique »

L’astéroïde va passer à 4,3 millions de km de la Terre

En fait, la NASA signale tous les objets spatiaux, quels qu’ils soient, qui se trouvent à moins de 193 millions de km de distance de la Terre. Ces corps spatiaux s’appellent objets géocroiseurs. Quand ils se rapprochent à moins de 7,5 millions de km de la Terre, ils sont automatiquement classés en tant qu’objets « potentiellement dangereux ». C’est le cas de l’astéroïde 2015 FF qui se trouvera à 4,3 millions de km au plus proche de la Terre.

Tous les objets spatiaux signalés par la NASA sont surveillés de très près par les astronomes. Ils vérifient notamment que l’astéroïde ne s’écarte pas de sa trajectoire prévue. Cela pourrait évidemment représenter un danger beaucoup plus important pour la Terre. Au total, la NASA surveille les orbites d’environ 28 000 astéroïdes.

Cela explique donc pourquoi l’astéroïde 2015 FF ne pose aucun risque. Bien entendu, un astéroïde de cette taille avec une trajectoire directe sur la Terre causerait un impact catastrophique à la surface. Grâce à toutes ses observations, la NASA est capable d’assurer qu’aucune collision apocalyptique avec un astéroïde ne se produira pendant les 100 prochaines années. D’ailleurs, les impacts d’astéroïdes peuvent produire un type de diamant rare.

Source : BGR