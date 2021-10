Un costume d’insecte ? Non, le nouveau casque de réalité virtuelle d’HTC

HTC doit annoncer demain l’arrivée du tout nouveau casque de réalité virtuelle (RV) de sa gamme Vive Flow. Les photos et les caractéristiques techniques du nouveau casque RV ont fuité sur Twitter. Et il faut bien admettre que son design donne un peu à son porteur… l’apparence d’une grosse mouche.

Caméras et système de refroidissement intégré… les photos dévoilent des technologies inédites sur le casque RV de HTC

Le leaker Evan Blass a diffusé sur Twitter les images publicitaires du nouveau casque virtuel Vive Flow de HTC quelques jours avant son annonce officielle. Il s’est même fendu d’un « Je vous ai manqué, HTC ? », histoire de narguer la marque et son département marketing, qui aurait sûrement préféré dévoiler ces images demain, lors de l’événement de lancement officiel.

Les images du nouveau casque de réalité virtuelle Vive Flow de HTC corroborent de nombreux détails déjà indiqués dans des fuites précédentes (exemptes de photos). Elles donnent quoi qu’il en soit une idée beaucoup plus précise du design final du casque RV. Celui-ci pourrait disposer de caméras intégrées à l’avant du casque (cachées derrière les gros verres jaunes) pour proposer, sans doute, des usages de réalité augmentée. D’autres images suggèrent qu’il serait équipé d’un ventilateur de refroidissement soufflant intégré.

Le nouveau casque RV Vive Flow de HTC se portera comme une paire de lunettes classique – sans sangle

Une autre image montre le casque branché à un téléphone, utilisé par une adepte de la méditation. Cela veut-il dire qu’il pourra être utilisé via une application mobile spécifique développée par HTC, ou bien sera compatible avec des applications mobiles existantes ? Enfin, l’examen des images montrent le casque relié à une sorte de tube. Il pourrait s’agir d’une batterie externe pour l’appareil, comme il en existe une sur le casque RV de Magic Leap. À moins qu’il ne s’agisse tout simplement… d’un étui de rangement.

Autre particularité notable : l’absence de sangle. Le casque se porte comme une paire de lunettes classiques, et outre qu’il donne à son porteur l’air de ressembler à un gros insecte, on peut se demander si le poids reste suffisamment équilibré pour ne pas « peser » sur le nez et offrir le même niveau de confort que les autres casques RV du marché. Un dernier tweet a fait enfin fait fuiter le prix du prochain casque RV Vive Flow de HTC : il coûtera 499 $ et devrait être disponible à la livraison à partir de novembre prochain.

HTC organise demain un événement spécial pour lancer son nouveau casque de réalité virtuelle, sous le slogan « Go with the flow » (Laissez-vous porter par le courant). Gageons que tous les détails techniques seront alors dévoilés par la marque concernant son nouveau modèle.

Source : EVLeaks / Twitter