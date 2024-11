Un nouveau brevet de Samsung montre une tablette avec un écran enroulable

Image générée par l’IA Bing Creator

La technologie des écrans enroulables n’est pas une nouveauté et de nombreux constructeurs se sont déjà lancés dans l’aventure. On pense notamment au smartphone enroulable autour de poignet de Motorola présenté au MWC 2024 en février dernier.

Et en août 2023, Samsung avait déjà fait une démonstration de son prototype de Rollable Flex lors de la SID Display Week en Californie, permettant au leaker @Tech_Reve d’annoncer fermement le lancement du premier smartphone enroulable de Samsung en 2025. Mais personne ne l’avait pris au sérieux.

En effet, Samsung était bien trop occupé, ses dernières années, à la course aux meilleurs smartphones pliables. Et encore aujourd’hui, avec la sortie du Galaxy S25 prévu pour le début de l’année 2025, il est difficile de dire avec certitude qu’un appareil avec un écran enroulable Samsung soit fabriqué et commercialisé en 2025.

Une tablette Samsung avec un écran enroulable

Le dépôt de brevet a été enregistré mardi dernier, présentant des croquis et des descriptions de certains des principaux composants de l’appareil. Les images, dévoilées par 91mobiles, montrent que la tablette enroulable de Samsung pourrait être sensiblement plus épaisse que les tablettes actuelles, avec un système automatique et manuel pour étendre l’écran, un port USB-C et un autre type de connectique pour brancher d’autres accessoires comme des écouteurs ou un clavier. Peut-être s’agit-il d’un remplaçant à la Galaxy Tab S10 ou au prochain Galaxy S25…

Bien entendu, il ne s’agit là que d’un dépôt de brevet et rien n’a fuité encore chez Samsung sur la réalisation de ce projet. On ne connait pas non plus les dimensions de l’appareil, ni comment le mécanisme sans charnière pourra fonctionner.

Depuis l’avènement des téléphones pliants, aucune nouvelle technologie mobile n’avait mis l’univers du numérique, autant en émoi.

©Samsung