Un set mystère LEGO, l’identité LGBT de la Reine des Neiges se confirme, les secrets de la dague de Toutânkhamon dévoilés, c’est le récap’ de la semaine

Alors que des rayons X ont permis de découvrir l’origine de la dague de fer de Toutânkhamon, Colin Farrell explique pourquoi le Pingouin s’est vu privé de l’un de ses attirails emblématiques dans The Batman. Cette semaine, LEGO fait parler de lui avec la rumeur d’une collaboration avec Nintendo et un concours en association avec Tom’s Guide qui vous permettra de gagner un superbe set Batman. Alors que Disney n’a pas encore officialisé La Reine des Neiges 3, les fans imaginent déjà que ce troisième opus serait la parfaite occasion de confirmer l’orientation sexuelle d’Elsa.

Nintendo et Lego collaborent sur un set mystère pour adultes

Une fuite a révélé que LEGO et Nintendo travailleraient actuellement sur une nouvelle collection de huit sets qui sortira le 1er août 2022, avant que le neuvième set, qui s’adressera aux adultes et qui sera plus coûteux, soit lancé en octobre. Même si cette collaboration n’a encore rien d’officielle, nous ne serions pas étonnés puisque LEGO s’oriente de plus en plus vers les jeux vidéo.

Le set bloc point d’interrogation Super Mario 64 – Crédit : LEGO

L’orientation sexuelle d’Elsa confirmée dans La Reine des Neiges 3 ?

La Reine des Neiges 3 n’a pas encore été officialisé par Disney et pourtant les fans ne cessent de parler de ce que pourrait enfin révéler ce troisième opus. En effet, l’orientation sexuelle d’Elsa est suggérée dans La Reine des Neiges 2 et la suite pourrait donc enfin confirmer que la princesse appartient à la communauté LGBT, probablement en tant qu’asexuelle et aromantique.

Elsa et Anna dans La Reine des Neiges 2 – Crédit : Disney

Le Pingouin privé de son porte-cigarette dans The Batman

Colin Farrell a profité d’une interview pour expliquer pourquoi le Pingouin est désormais non-fumeur dans The Batman. Alors que le supervilain est connu pour porter son porte-cigarette toujours au coin des lèvres, l’acteur explique que la Warner Bros lui aurait refusé de fumer dans cette nouvelle adaptation. Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que les superproductions évitent toute représentation du tabagisme à l’écran depuis quelques années déjà.

Le Pingouin dans The Batman, incarné par Colin Farrell © Warner Bros.

Les origines de la dague de Toutânkhamon dévoilée

Des scientifiques japonais ont utilisé la spectrométrie de fluorescence des rayons X afin de découvrir et confirmer les origines de la dague de Toutânkhamon. Découverte en 1925 dans le sarcophage de la momie et actuellement au musée du Caire, la dague du roi Tut avait encore bien des secrets pour les scientifiques. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour tout savoir de cette dague de fer fabriquée à partir d’une météorite.

La dague de Toutânkhamon © Musée du Caire

LEGO et Tom’s Guide s’associent : remportez la Batmobile Technic (42127)

The Batman sortira en salles le 2 mars prochain, l’occasion pour nous de vous proposer un concours pour vous faire gagner la Batmobile Technic (42127). En effet, LEGO et Tom’s Guide s’associent pour tenter de vous faire emporter un superbe set LEGO Batman. Rendez-vous dans notre actu pour savoir comment participer au concours et à quoi vous attendre si vous êtes l’heureux gagnant de cette Batmobile™ LEGO.

LEGO La Batmobile™ de Batman (42127) – Crédit : LEGO

Nos tests de la semaine

Realme 9 Pro+ : un photophone de qualité pour un prix raisonnable

Realme propose ici un excellent photophone, particulièrement impressionnant la nuit. Avec son écran Super Amoled 6,4 pouces, son rafraîchissement adaptatif à 90 Hz et sa bonne autonomie, le nouveau 9 Pro+ nous fait presque oublier la puissance plutôt moyenne offerte par son processeur Mediatek. On regrette l’absence d’emplacement microSD mais on apprécie la présence d’une prise jack. Le Realme 9 Pro+ est l’un des meilleurs photophone que vous trouverez sur le marché pour moins de 350 euros.

Lire > Test Realme 9 Pro+ : un as de la photo à prix imbattable

Le Realme 9 Pro+ est livré avec une coque de protection et un chargeur rapide 60 W USB type-C.

Le Find X5 Pro nous a conquis

Même si le Find X5 Pro n’est pas révolutionnaire par rapport à ses prédécesseurs, il nous a largement conquis grâce à son autonomie, son écran parfaitement calibré, son design agréable et sa charge très rapide. On a également adoré sa puissance et la qualité des photos de nuit. On regrette qu’il n’existe qu’une option de stockage limitée à 256 Go et que ce nouvel Oppo soit privé d’un port microSD. Même si le fabricant chinois propose ici un très bon smartphone, son prix de 1299 euros reste trop élevé selon nous.

Lire > Test Oppo Find X5 Pro : un smartphone raisonné, mais déraisonnable

Oppo Find X5 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Motorola s’impose avec son Edge 30 Pro

Malgré une autonomie perfectible et l’absence de port microSD et prise jack, nous avons été agréablement surpris par le Edge 30 Pro. Ce nouveau smartphone Motorola est particulièrement élégant et surtout très puissant grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 1. Il est doté d’un écran Oled 6,7 pouces de qualité, d’un rafraîchissement adaptatif à 144 Hz et permet de réaliser des photos grand-angle plutôt satisfaisantes. Motorola revient dans la course avec ce smartphone de qualité pour un prix raisonnable de 799 euros.

