Vice-versa 2 : le maire d’une ville diffuse une copie illégale du nouveau Pixar à ses habitants

Anthony Almeida Neto, maire de Trussu au Brésil, a diffusé Vice-versa 2 à ses habitants

Sauf que la copie diffusée dans un cinéma en plein air était illégale, le filigrane venait du site pirate Obaflix

Au Brésil, seulement 7 % des municipalités ont un cinéma

Le maire d’une petite municipalité brésilienne a récemment organisé une projection publique du blockbuster Vice-versa 2, le dernier Pixar actuellement au cinéma, sur la place centrale de la ville. Bien que l’événement en plein air ait été un grand succès, il n’a pas échappé aux critiques. Pourquoi ? Des filigranes visibles sur l’écran révèlent que les habitants assistaient à la diffusion d’une copie piratée du film, comme le rapporte Torrent Freak.

Un filigrane qui prouve que la copie était piratée

Interrogé par la presse à propos de cet événement, le maire a répondu que “tout le monde était heureux”, un argument difficile à contester, d’autant plus qu’il n’y a pas de cinémas officiels à proximité. Cette situation met en lumière un problème plus large au Brésil : selon des données récentes, seulement 7 % des municipalités du pays disposent de salles obscures.

Le maire, Anthony Almeida Neto, a officiellement annoncé la projection via Instagram et Facebook en invitant les habitants de Trussu, une petite ville d’un peu plus de mille habitants, à se joindre à lui. L’événement a attiré une foule importante, permettant à l’homme politique, dont le mandat a été marqué par des controverses, de se vanter de la popularité de l’événement sur ses réseaux sociaux.

La projection a eu lieu dans un cinéma en plein air créé spécialement pour l’occasion. Pour les résidents de cette petite ville, c’était une opportunité unique puisqu’il doivent normalement voyager pendant plusieurs heures pour voir un film encore à l’affiche. Toutefois, des spectateurs attentifs ont remarqué un filigrane sur le film, clairement associé au piratage. Il est apparu que la copie provenait du site de streaming pirate Obaflix.

Le Brésil a un problème d’accès au cinéma

Face aux critiques, le maire a affirmé que le conseil municipal organise régulièrement ce type d’événements pour divertir les personnes âgées et les enfants de la région rurale, niant toute motivation politique.

Cette situation soulève des questions sur l’accessibilité culturelle dans les zones rurales du Brésil. Le problème ne se limite pas aux zones rurales : certaines villes brésiliennes de centaines de milliers d’habitants n’ont pas de cinéma officiel. Pire encore, le nombre d’écrans par habitant est bien inférieur à celui d’autres pays comme les États-Unis.