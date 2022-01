Voitures électriques : quels sont les pays européens qui en auront le plus en 2035 ?

Quel est le pays européen qui aura le plus de véhicules électriques à l’horizon 2035 ? Une étude prédit le taux de nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2035 et en Europe. Voici le palmarès.

Voiture électrique © DR

Alors que l’adoption des véhicules électriques continue de croître dans le monde, l’Europe en particulier semble évoluer à un rythme plus rapide, surtout vis-à-vis de la Chine. Tandis que les constructeurs automobiles s’engagent à passer au tout électrique en raison des lois visant à éliminer à terme la vente de véhicules thermiques, les pays européens sont en bonne voie d’adopter pleinement les véhicules à zéro émission. Pour rappel, la Commission européenne veut mettre fin à la vente de nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2035.

Aujourd’hui, une nouvelle étude réalisée par Confused.com tente de prédire la position des pays européens sur le sujet d’ici à l’année 2035. Comment ? Grâce aux nouvelles immatriculations de véhicules électriques enregistrées entre 2010 et 2020 (données publiques tirées de l’Agence européenne pour l’environnement, l’AEE) et à une méthode d’analyse statistique dite de régression polynomiale. Exception faite pour les données de la Norvège, qui proviennent d’Eurostat et de 2013 à 2019. Notez que l’étude n’inclut pas le Royaume-Uni, car le pays n’est plus membre de l’UE.

Top 15 des pays européens qui enregistreront plus de véhicules électriques d’ici à 2035

Deux éléments sont particulièrement frappants dans ces données récoltées et ces estimations. Le premier, c’est le pourcentage colossal de véhicules électriques enregistrés en 2020 en Norvège : 54,37 %, contre seulement 6,50 % pour la France. Le deuxième, c’est le pourcentage — estimé, pour rappel — de véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations en 2035 aux Pays-Bas et en Norvège : 99,90 %, contre 43,43 % dans l’Hexagone. Rappelons toutefois qu’en 2020, en France, les ventes de véhicules électriques avaient triplé sur un an.

Il faut dire que 64,5 % de toutes les voitures vendues en Norvège en 2021 étaient entièrement électriques (source). Par ailleurs, et si Tesla n’est plus leader sur les véhicules électriques en Europe, la firme d’Elon Musk est devenue la marque la plus vendue en Norvège, pour toute l’année 2021, malgré le fait qu’il n’y ait que deux modèles disponibles sur le marché (source).

Sans surprise, la Suède et le Danemark occupent respectivement la troisième et la quatrième place, la Scandinavie étant bien plus à l’aise en termes d’adoption de véhicules électriques que la plupart des autres pays européens. Si le Portugal complète le top 5 de cette liste, la Finlande reste, elle, en 11e place.

Classement Pays Pourcentage des véhicules électriques enregistrés en 2020 Pourcentage estimé

des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations

en 2035 Augmentation en pourcentage #1 Pays-Bas 22.91 % 99.90 % +76.99 % #2 Norvège 54.37 % 99.90 % + 45.53 % #3 Suède 9.69 % 80.35 % + 70.66 % #4 Danemark 7.19 % 54.51 % + 47.32 % #5 Portugal 5.42 % 51.86 % + 46.44 % #6 Allemagne 6.86 % 51.68 % + 44.82 % #7 Luxembourg 5.61 % 47.30 % + 41.69 % #8 France 6.50 % 43.43 % + 36.93 % #9 Irlande 4.49 % 41.44 % + 36.95 % #10 Autriche 5.47 % 40.84 % + 35.37 % #11 Finlande 4.53 % 38.18 % + 33.65 % #12 Malte 3.13 % 33.28 % + 30.15 % #13 Slovénie 3.19 % 29.93% + 26.74 % #14 Lettonie 2.47 % 28.90 % + 26.43 % #15 Croatie 1.47 % 28.25 % + 26.78 % © Confused.com

Alors bien sûr, il ne s’agit que de pures prédictions et ces dernières sont donc à prendre avec du recul. Si cette étude prévoit que les 15 premiers pays européens augmenteront leurs immatriculations de VE d’au moins 25 % d’ici 2035, nous avons hâte de pouvoir analyser de véritables données, lorsqu’elles arriveront. En espérant que le chiffre soit plus élevé.

Source : Confused.com